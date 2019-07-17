Правозащитники подали иск против новых ограничений для мигрантов в США

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Влиятельная неправительственная организация "Американский союз гражданских свобод" (ACLU) подала иск против вступивших во вторник в силу новых правил, согласно которым мигранты не могут просить убежища в США, если по пути в Америку они пересекли третью страну и не попытались попросить защиту там, говорится в Влиятельная неправительственная организация "Американский союз гражданских свобод" (ACLU) подала иск против вступивших во вторник в силу новых правил, согласно которым мигранты не могут просить убежища в США, если по пути в Америку они пересекли третью страну и не попытались попросить защиту там, говорится в Twitter организации.

"Мы только что подали наш новый иск, оспаривающий новые ограничения администрации в отношении убежища. Это очевидно нарушает внутреннее и международное законодательство, так что мы судимся", - отмечается в сообщении.

Ранее Федеральный реестр США опубликовал документ, согласно которому власти намерены отказать в праве на предоставление убежища на границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что власти США планировали начать масштабные задержания мигрантов на минувших выходных. Операция должна была начаться две недели назад, однако тогда американский лидер отложил ее, дав время демократам и республиканцам в конгрессе на выработку других мер по борьбе с нелегалами, однако предложения так и не поступили. По словам Трампа, это коснется миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты.