Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Из-за китайских туристов может исчезнуть уникальный пляж в бухте Стеклянной во Владивостоке, пишет Из-за китайских туристов может исчезнуть уникальный пляж в бухте Стеклянной во Владивостоке, пишет PRIMPRESS

Бухта расположена в пригороде города и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла.

Издание приводит слова местных жителей, которые рассказывают, что китайские туристы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек.

При этом, по словам приморцев, туристов не останавливает ни запрещающая табличка, ни устное замечание, которое было сделано гидам сотрудниками китайского посольства.

"Их уже обыскивать на выходе надо, выворачивать карманы", — приводит PRIMPRESS слова местных жителей.

Жители также рассказывают, что китайские гости автобусами приезжают в бухту лишь для того, чтобы увезти то, чем так славится пляж.

"Пакетами тащат. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя", — рассказала изданию местная жительница, показав видео с туристами на пляже.