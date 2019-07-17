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РИА Новости
Туризм

Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ

Вчера, 05:24
247618
© Оксана ТретьяковаБухта Стеклянная
Бухта Стеклянная
© Оксана Третьякова
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Из-за китайских туристов может исчезнуть уникальный пляж в бухте Стеклянной во Владивостоке, пишет PRIMPRESS.
Бухта расположена в пригороде города и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла.
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Издание приводит слова местных жителей, которые рассказывают, что китайские туристы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек.
При этом, по словам приморцев, туристов не останавливает ни запрещающая табличка, ни устное замечание, которое было сделано гидам сотрудниками китайского посольства.
"Их уже обыскивать на выходе надо, выворачивать карманы", — приводит PRIMPRESS слова местных жителей.
Жители также рассказывают, что китайские гости автобусами приезжают в бухту лишь для того, чтобы увезти то, чем так славится пляж.
"Пакетами тащат. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя", — рассказала изданию местная жительница, показав видео с туристами на пляже.
Как отмечает издание, ученые ДВФУ считают, что из-за подобных действий туристов уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть уже через 20 лет.
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ТуризмКитайРоссия
Популярные комментарии
Нужна воля, чтобы навести порядок и отсутствие страха испортить отношения с Китаем. Все начинается с малого, если сейчас не научить гостей уважению к России, завтра будет еще сложней. Иностранцы быстро привыкают к безнаказанности. Введите крупный штраф за сбор камней, задерживать и не выпускать до выплаты. Пусть один раз возникнет конфликт, зато потом будет легче приводить китайцев в чувство
17 июля, 05:37
ggoldmikron
37820235
Ну а местные власти почему спят??? Ждут Прямой линии с Путиным?
17 июля, 06:42
660.tatyana.russia
322162168
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