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РИА Новости

В США членов банды MS-13 обвинили в убийстве "со средневековой жестокостью"

Вчера, 05:19
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© AP Photo / Esteban FelixЧлен банды MS-13. Архивное фото
Член банды MS-13. Архивное фото
© AP Photo / Esteban Felix
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание USA Today.
Президент США Дональд Трамп, говоря о проблеме преступности среди нелегальных мигрантов, постоянно называет крупную латиноамериканскую криминальную группировку MS-13 одной из главных угроз американскому обществу.
Член группировки Mara Salvatrucha
20 декабря 2017, 20:45
"Вне закона": самые могущественные и жестокие банды мира
По данным следствия, подозреваемые, которые задержаны на минувших выходных, входят в самое жестокое из 20 ответвлений группировки, действующих в городе. Обвинение построено на семи эпизодах, когда подозреваемые похищали своих жертв и убивали, иногда это делалось бейсбольными битами или в ход шло холодное оружие.
В одном из эпизодов злоумышленники похитили человека из, как они считают, конкурирующей группировки за то, что он стер граффити с названием банды MS-13, и убили его мачете. Тело расчленили, сердце было вырезано из груди, а останки сброшены в каньон.
Помощник главы ФБР по Лос-Анджелесу Пол Делакорт называл это "средневековой жестокостью". "Мы не сталкивались с таким уровнем жестокости, связанным с MS-13, в Южной Калифорнии", - приводит газета его слова.
Из 22 задержанных 19 находятся в США нелегально. Всем, кроме двоих, еще не исполнилось 24 лет. В основном их жертвами становились представители конкурирующих с ними групп.
Многие попадают в MS-13 в совсем юном возрасте
26 ноября 2017, 14:36
Названы страны с самой опасной организованной преступностью
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