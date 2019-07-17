В США членов банды MS-13 обвинили в убийстве "со средневековой жестокостью"

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание USA Today

Президент США Дональд Трамп, говоря о проблеме преступности среди нелегальных мигрантов, постоянно называет крупную латиноамериканскую криминальную группировку MS-13 одной из главных угроз американскому обществу.

По данным следствия, подозреваемые, которые задержаны на минувших выходных, входят в самое жестокое из 20 ответвлений группировки, действующих в городе. Обвинение построено на семи эпизодах, когда подозреваемые похищали своих жертв и убивали, иногда это делалось бейсбольными битами или в ход шло холодное оружие.

В одном из эпизодов злоумышленники похитили человека из, как они считают, конкурирующей группировки за то, что он стер граффити с названием банды MS-13, и убили его мачете. Тело расчленили, сердце было вырезано из груди, а останки сброшены в каньон.

Помощник главы ФБР по Лос-Анджелесу Пол Делакорт называл это "средневековой жестокостью". "Мы не сталкивались с таким уровнем жестокости, связанным с MS-13, в Южной Калифорнии", - приводит газета его слова.