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РИА Новости

Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука

Вчера, 04:59
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкУкраинский миллиардер Виктор Пинчук. Архивное фото
Украинский миллиардер Виктор Пинчук. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Украинский миллиардер Виктор Пинчук. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.
Сейчас Кроули занимает пост старшего советника главы минфина по связям с общественностью. Ранее она выступала в качестве эксперта по политическим и международным делам в эфире ряда телеканалов, в том числе любимого Трампом Fox News, радиостанций и изданий.
Большая часть позиций уровня замминистра финансов подлежит утверждению в сенате, но пост замминистра по связям с общественностью этого не предусматривает, так что в случае официального выдвижения Кроули сразу займет новое место.
В середине декабря 2016 года тогда еще не вступивший в должность президента Трамп выбрал Кроули на пост старшего директора по стратегическим коммуникациям в своей новой администрации.
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Однако после этого СМИ обвинили Кроули в том, что она прибегала к плагиату в своей книге 2012 года. Кроули также обвиняли в том, что она незаконно заимствовала части своей докторской диссертации в Колумбийском университете. Кроули не признала себя виновной в плагиате, но заявила, что откажется от поста в Белом доме.
После этого издание Daily Beast со ссылкой на документы, представленные Кроули в министерство юстиции США для регистрации в качестве иностранного агента, сообщило, что она будет представлять Пинчука при обсуждении "вопросов, интересующих господина Пинчука", с американскими властями и другими политическими деятелями.
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Министерство финансов СШАДональд ТрампВиктор ПинчукСША
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