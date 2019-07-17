Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.

Сейчас Кроули занимает пост старшего советника главы минфина по связям с общественностью. Ранее она выступала в качестве эксперта по политическим и международным делам в эфире ряда телеканалов, в том числе любимого Трампом Fox News, радиостанций и изданий.

Большая часть позиций уровня замминистра финансов подлежит утверждению в сенате, но пост замминистра по связям с общественностью этого не предусматривает, так что в случае официального выдвижения Кроули сразу займет новое место.

В середине декабря 2016 года тогда еще не вступивший в должность президента Трамп выбрал Кроули на пост старшего директора по стратегическим коммуникациям в своей новой администрации.

Однако после этого СМИ обвинили Кроули в том, что она прибегала к плагиату в своей книге 2012 года. Кроули также обвиняли в том, что она незаконно заимствовала части своей докторской диссертации в Колумбийском университете. Кроули не признала себя виновной в плагиате, но заявила, что откажется от поста в Белом доме.