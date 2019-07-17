Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский. Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявилэксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

По его мнению, на следующей неделе возможно укрепление отечественной валюты вплоть до 61,9 рубля за доллар после публикации отчетов по внешнеторговому балансу США, предварительных данных по ВВП, но в первую очередь после полугодовой корпоративной финансовой отчетности.

Она прояснит, насколько курс доллара неудобен для продаж таких транснациональных корпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M. Из-за этого будет усиливаться зависимость доллара к другим валютам, добавил Рожанковский.

Однако, как напомнил автор, 26 июля пройдет заседание по монетарной политике российского Центробанка, которое приведет к разочарованию среди инвесторов.

Так, по словам Рожанковского, помимо санкций и колебаний цен на нефть, на рубль влияет и "бюджетное правило", согласно которому регулятор покупает валюту для Минфина.