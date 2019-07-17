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РИА Новости

Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля

Вчера, 04:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
По его мнению, на следующей неделе возможно укрепление отечественной валюты вплоть до 61,9 рубля за доллар после публикации отчетов по внешнеторговому балансу США, предварительных данных по ВВП, но в первую очередь после полугодовой корпоративной финансовой отчетности.
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16 июля, 12:27
Эксперт оценил прогноз о грядущем резком падении курса рубляСмягчение политики ЦБ укрепит позиции рубля, а вовсе не ослабит их. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Михаил Беляев.
Она прояснит, насколько курс доллара неудобен для продаж таких транснациональных корпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M. Из-за этого будет усиливаться зависимость доллара к другим валютам, добавил Рожанковский.
Однако, как напомнил автор, 26 июля пройдет заседание по монетарной политике российского Центробанка, которое приведет к разочарованию среди инвесторов.
Так, по словам Рожанковского, помимо санкций и колебаний цен на нефть, на рубль влияет и "бюджетное правило", согласно которому регулятор покупает валюту для Минфина.
Тем не менее рубль потеряет позиции, только если коррекция доллара к мировым валютам так и не случится.
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16 июля, 13:53
Эксперты рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля
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Динамика курсов валютРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
На самом деле доллар не стоит и рубля с их то гос долгом.Американцы давно живут в долг за чужой счёт.А вот на курс валют они влияют потому что вся финансовая система мира в их руках.
17 июля, 06:39
sstry1967
1291210117
Мировая экономика ростовщичества весьма склонна барыжить на слухах и ажиотаже. Если таковых нет, их обязательно нужно создать. Сойдёт любой вброс, лишь бы снежный ком нервозности покатился с горы.
17 июля, 05:28
CCicicipi
13431007
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