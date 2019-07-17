Росрыболовство обжаловало решение суда о судьбе "китовой тюрьмы"

У пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.

Сигнал SOS из китовой тюрьмы услышан У пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.