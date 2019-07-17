Росрыболовство обжаловало решение суда о судьбе "китовой тюрьмы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Росрыболовство подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Ранее городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил жалобу местных общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал сделанные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии.
"Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию в Сахалинский областной суд. По законодательству апелляционная инстанция может рассматривать жалобу в течение двух месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Лисицын напомнил, что в начале июля зоозащитники подали в суд апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора.
28 июня, 03:00Сигнал SOS из китовой тюрьмы услышанУ пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
В настоящее время из бухты Средняя в Приморье выпущены на волю две партии косаток и белух.