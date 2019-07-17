В США остается сниженной добыча нефти и газа в Мексиканском заливе

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%, а газа – на 50% из-за урагана "Барри", сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

Компании эвакуировали персонал с четверти всех добывающих платформ в заливе (171) и шести установок. Добыча нефти была сокращена на 58%, или более 1 миллиона баррелей в сутки, газа – на 51%, или 1,43 миллиона кубических футов в день.