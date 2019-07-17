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РИА Новости

В США остается сниженной добыча нефти и газа в Мексиканском заливе

Вчера, 04:35
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© AP Photo / Dario Lopez-MillsНефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе. Архивное фото
Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе. Архивное фото
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе. Архивное фото
МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%, а газа – на 50% из-за урагана "Барри", сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).
Компании эвакуировали персонал с четверти всех добывающих платформ в заливе (171) и шести установок. Добыча нефти была сокращена на 58%, или более 1 миллиона баррелей в сутки, газа – на 51%, или 1,43 миллиона кубических футов в день.
Флаг компании Shell. Архивное фото
12 июня, 04:56
Власти Мексики одобрили план Shell по пяти проектам в Мексиканском заливе
"Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана 13 июля, после чего его мощность стала снижаться, и ураган ослаб до уровня тропической депрессии.
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Мексиканский заливСШАВ мире
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