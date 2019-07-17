Эксперты рассказали, когда нужно делать подарки

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Редкие подарки без повода могут вызывать подозрения, но если небольшие презенты делать постоянно - это доставит родным и друзьям радость и укрепит взаимоотношения. Об этом эксперты рассказали РИА Новости накануне Дня дарения подарков, который отмечается 17 июля.

Как рассказала РИА Новости эксперт по этикету Элеонора Басманова, нет ничего плохого в том, чтобы делать подарки постоянно, но если это происходит крайне редко - неожиданный подарок может вызвать подозрение.

"Если кто-то кому-то дарит такие незапрограммированные, вне праздников, вне каких-то специальных дат, подарки, все случайное, например подарил что-то свекрови, маме или папе, какой-то пустяк. Но если жене принести букет цветов, то она, конечно, может заволноваться и подумать, что, наверное, где-то "нашкодничал" муж, могут быть такие подозрения. А если это случается постоянно, то это очень-очень хорошее качество людей, которые способны искать возможности сделать праздник тем, кого они любят, доставить удовольствие близким, родственникам или просто друзьям", - сказала Басманова.

По ее словам, небольшие презенты, которые дарятся систематически, могут укрепить отношения и дружбу.

"Когда мы видим какую-то вещь, в которой уверены, что она вот подойдет моему другу, мы ее покупаем вне какого-то праздника. Как мы оцениваем? Мы это оцениваем, как высокое качество нашей дружбы, как глубокую симпатию, как способность быть заботливым и постоянно об этом думать. Не специально идти искать подарок, а когда мы знаем, что в мыслях присутствует кто-то, о ком мы желаем всегда позаботиться и чем-то порадовать. Это укрепляет отношения, развивает и вне сомнения это очень приятно и правильно", - подчеркнула эксперт.

При этом если отношения служебные, то подарки без повода можно воспринять как подкуп, говорит она.

"Если это отношения неблизких людей, тогда это может восприниматься как подкуп, а в кругу людей, которые доверяют друг другу, дружат, таких подозрений обычно не возникает", - сказала эксперт.

В свою очередь завкафедрой психологии личности психологического фака МГУ Александр Асмолов сказал, что подарок обязательно должен быть в системе межличностных отношений, в противном случае "это звук пустой".

"Когда подарок выступает, как символ переданного счастья, когда подарок выступает, как знак любви, знак нежности, знак жажды общения – этот подарок бесценен, он перестает быть просто вещью, а становится уникальным мотивом в развитии отношений. Он становится признанием другого, как ценности и тем самым поднятием себя в буквальном смысле. В этом уникальное неповторимое счастье подарков, как передачи смыслов друг другу", - сказал эксперт.