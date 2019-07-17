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РИА Новости

Эксперты рассказали, когда нужно делать подарки

Вчера, 04:32
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyВручение подарка. Архивное фото
Вручение подарка. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Редкие подарки без повода могут вызывать подозрения, но если небольшие презенты делать постоянно - это доставит родным и друзьям радость и укрепит взаимоотношения. Об этом эксперты рассказали РИА Новости накануне Дня дарения подарков, который отмечается 17 июля.
Как рассказала РИА Новости эксперт по этикету Элеонора Басманова, нет ничего плохого в том, чтобы делать подарки постоянно, но если это происходит крайне редко - неожиданный подарок может вызвать подозрение.
"Если кто-то кому-то дарит такие незапрограммированные, вне праздников, вне каких-то специальных дат, подарки, все случайное, например подарил что-то свекрови, маме или папе, какой-то пустяк. Но если жене принести букет цветов, то она, конечно, может заволноваться и подумать, что, наверное, где-то "нашкодничал" муж, могут быть такие подозрения. А если это случается постоянно, то это очень-очень хорошее качество людей, которые способны искать возможности сделать праздник тем, кого они любят, доставить удовольствие близким, родственникам или просто друзьям", - сказала Басманова.
По ее словам, небольшие презенты, которые дарятся систематически, могут укрепить отношения и дружбу.
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"Когда мы видим какую-то вещь, в которой уверены, что она вот подойдет моему другу, мы ее покупаем вне какого-то праздника. Как мы оцениваем? Мы это оцениваем, как высокое качество нашей дружбы, как глубокую симпатию, как способность быть заботливым и постоянно об этом думать. Не специально идти искать подарок, а когда мы знаем, что в мыслях присутствует кто-то, о ком мы желаем всегда позаботиться и чем-то порадовать. Это укрепляет отношения, развивает и вне сомнения это очень приятно и правильно", - подчеркнула эксперт.
При этом если отношения служебные, то подарки без повода можно воспринять как подкуп, говорит она.
"Если это отношения неблизких людей, тогда это может восприниматься как подкуп, а в кругу людей, которые доверяют друг другу, дружат, таких подозрений обычно не возникает", - сказала эксперт.
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В свою очередь завкафедрой психологии личности психологического фака МГУ Александр Асмолов сказал, что подарок обязательно должен быть в системе межличностных отношений, в противном случае "это звук пустой".
"Когда подарок выступает, как символ переданного счастья, когда подарок выступает, как знак любви, знак нежности, знак жажды общения – этот подарок бесценен, он перестает быть просто вещью, а становится уникальным мотивом в развитии отношений. Он становится признанием другого, как ценности и тем самым поднятием себя в буквальном смысле. В этом уникальное неповторимое счастье подарков, как передачи смыслов друг другу", - сказал эксперт.
"А если подарок не подарок, а просто вещь, он так и остается вещью, он не живет, он становится скучным и банальным. А скучного и банального и так много в нашей жизни", - сказал психолог.
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