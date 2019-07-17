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РИА Новости

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Вчера, 04:31
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© Фото : U.S. Army / Spc. Dakota YoungВоеннослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва
Военнослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва
© Фото : U.S. Army / Spc. Dakota Young
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Страны Прибалтики хотят расширить присутствие американских войск на своих территориях для противостояния России, пишет Defense News.
Так, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью изданию заявил, что размещение усиленных батальонов в рамках программы "Расширенное передовое присутствие НАТО" (EFP) серьезно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией.

"США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится проверить НАТО на прочность в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе", - приводит Defense News слова литовского министра.

При этом он предложил, чтобы каждый американский батальон, размещаемый в рамках программы, включал подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту.
Учения Siil-2018 в Эстонии
6 мая, 12:38
Военный эксперт назвал причины возросшего интереса НАТО к ПрибалтикеПремьер Эстонии высоко оценил учения НАТО недалеко от российских границ. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что именно этот регион Североатлантический альянс предполагает максимально усилить.
Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.
Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.
Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
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16 июля, 06:32
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Раймундас КароблисПрибалтикаНАТОРоссияСШАЛитваВ мире
Популярные комментарии
Вот мне интересно, на каком основании Прибалты считают, что территория их стран, вообще, интересна России, что у них такого есть, что Россия вот-вот нападёт и отберёт? У них кроме шпрот, янтаря и Лаймы Вайкуле вообще ничего нет. Для СССР они интересны были, чтобы границу подальше оттянуть, с развитием современных ракет сегодня это неактуально. Короче, кушайте шпроты, слушайте Лайму и спите спокойно, не нагнетайте.
17 июля, 05:15
Себекхотеп III
5980003
Вот так , а ведь обещали что нато после распада союза не двиниться на восток. Интересно как там Горбачёву живётся, нобелевка за продажу родины наверное греет сердце
17 июля, 05:15
vv1234v
6501001
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