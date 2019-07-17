Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Военнослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Страны Прибалтики хотят расширить присутствие американских войск на своих территориях для противостояния России, пишет Страны Прибалтики хотят расширить присутствие американских войск на своих территориях для противостояния России, пишет Defense News

Так, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью изданию заявил, что размещение усиленных батальонов в рамках программы "Расширенное передовое присутствие НАТО" (EFP) серьезно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией.

"США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится проверить НАТО на прочность в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе", - приводит Defense News слова литовского министра.

При этом он предложил, чтобы каждый американский батальон, размещаемый в рамках программы, включал подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту.

Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.