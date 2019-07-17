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РИА Новости

"Ромир" оценил личную инфляцию россиян за месяц

Вчера, 04:05
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фото
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Личная инфляция граждан РФ в июне прекратила снижение, которое наблюдалось четыре месяца подряд: в июне россияне платили за повседневные товары больше, чем месяцем ранее, кроме того, на динамике показателя отразилось подорожание бензина, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В июне прекратилось снижение дефлятора, которое продолжалось на протяжении четырех месяцев. При официальной нулевой инфляции дефлятор по итогам первого летнего месяца получил значение в 0,5%", - говорится в исследовании. В результате в июне сблизились накопленные с начала года значения дефлятора и официальной инфляции - они составили 2,3% и 2,5% соответственно.
Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что снижение дефлятора в течение четырех месяцев и отрицательные значения индекса в апреле и в мае говорят об успешности стратегий экономии потребителей. "То есть россиянам каждый месяц удавалось платить за привычные товары меньше, чем месяцем ранее", - добавил президент холдинга, слова которого приводятся в сообщении.
"Рост же дефлятора в июне свидетельствует об изменении ситуации. Борьба с растущими ценами оказалась менее результативной. Возможно, в текущем году сезонное снижение цен на овощи и фрукты началось раньше обычного в силу раннего урожая. Однако это не смогло в целом спасти ситуацию. За общий набор привычных товаров россияне платили дороже", - указал Милехин.
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"Ромир" отмечает: данные исследовательской скан-панели свидетельствуют о том, что в июне россияне платили за повседневные товары на 1% больше, чем месяцем ранее. "Более того, на 0,8% в среднем подорожал бензин. Эти два фактора и вывели дефлятор на уровень в 0,5%", - заключается в сообщении.
Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.
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