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РИА Новости

Эксперт опроверг миф о мусоре и мазуте в колонках АЗС

Вчера, 04:02
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС. Архивное фото
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Качество бензина на автозаправках не зависит от нумерации колонок и их расположения по отношению к кассе, мусор и мазут на первой колонке - миф, заявил РИА Новости исполнительный директор холдинга Goldman Group, занимающегося, в частности, поставками нефтепродуктов, Дмитрий Гелемурзин.
На прошлой неделе в соцсетях активно обсуждался пост неназванного сотрудника АЗС, который советовал не заправлять автотранспорт на первой колонке, так как в ней оседает "различный мусор и осадок, похожий на мазут". По его словам, покупатели выбирают первую колонку, поскольку она ближе всех расположена к кассе.
Как объяснил эксперт, схема классической АЗС с двумя и более колонками и одним резервуаром предполагает поступление топлива из резервуара по топливопроводу на каждую из колонок по отдельности. "То есть, колонки соединены с топливопроводом, подающим топливо из резервуара, но не соединены друг с другом. Допустим, если мы подъехали на вторую колонку, то получим тот же самый бензин, что и на первой колонке", - сказал Гелемурзин.
Он уточнил, что система фильтрации топлива имеет несколько уровней. Она происходит на входе в резервуар при закачке топлива из автоцистерн, а также при выходе топлива из резервуара - в топливном насосе, так и в самой колонке.
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Также эксперт сообщил, что расположение бензоколонки вблизи кассы исключает наличие в ней некачественного топлива. "Если говорить про частоту использования первой колонки, следует учитывать, что колонки на АЗС расположены не обязательно на последовательном удалении от кассы. Есть типы АЗС, когда ТРК (топливораздаточные колонки - ред.) расположены параллельно друг другу перед кассами. Какую колонку выбирать в таком случае?" - сказал он, отметив, что нумерация колонок на АЗС никак не зависит от того, какая из них ближе к резервуарам.
По его мнению, с грязным топливом можно столкнуться на автозаправочных станциях с одной топливораздаточной колонкой. "Такие АЗС встречаются в небольших населенных пунктах и на малых дорогах", - сказал Гелемурзин. В пресс-службе "Роскачества" также сообщили РИА Новости, что нарушения качества топлива в РФ выявлены преимущественно на несетевых АЗС.
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