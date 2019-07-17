Опрос показал, как россияне воспользовались бы третьим выходным в неделю

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каждый пятый россиянин собирается искать дополнительную работу, если у него появится третий выходной в неделю: на подработку этот день планируют потратить 25% мужчин и 15% женщин, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

"Каждый пятый респондент планирует искать дополнительную работу... Мужчины чаще планируют искать подработку: 25% против 15% среди женщин", - отмечается в результатах опроса.

По данным SuperJob, 19% женщин говорят, что посвятят свой третий выходной отдыху, тогда как среди мужчин планируют отдохнуть 13%. Также 33% россиян собираются проводить освободившийся день с семьей и детьми. Отдыхать в свой третий выходной планируют 16% респондентов, еще 15% россиян хотят посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков.

Домашними делами и активным отдыхом планируют заниматься по 7% респондентов. Хобби и личным делам свой третий выходной посвятили бы по 4% россиян. Еще 2% опрошенных собираются заняться своим здоровьем и посещением врачей. Также по 2% россиян планируют провести третий выходной за чтением книг, путешествиями и посещением культурных мероприятий. Среди прочих занятий в освободившийся день россияне называли сон, дачные дела и общение с друзьями.