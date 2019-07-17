Почти треть россиян считает Украину братской страной, показал опрос

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти треть россиян считает Украину братской страной, 9% называют ее враждебным государством, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным опроса, для 30% россиян Украина - братская страна, для 28% - просто сосед, для 12% - угроза для России, а для 9% - враждебное государство.

Ещё 8% назвали Украину дружественным государством, 3% - стратегическим партнером, для 2% это конкурент. Затруднились ответить на вопрос, кем считают Украину, 8% опрошенных.

По мнению 48% респондентов, между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%. Ещё 16% затруднились ответить.