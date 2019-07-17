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РИА Новости

Почти треть россиян считает Украину братской страной, показал опрос

Вчера, 03:48
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПамятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
Памятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Памятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти треть россиян считает Украину братской страной, 9% называют ее враждебным государством, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным опроса, для 30% россиян Украина - братская страна, для 28% - просто сосед, для 12% - угроза для России, а для 9% - враждебное государство.
Ещё 8% назвали Украину дружественным государством, 3% - стратегическим партнером, для 2% это конкурент. Затруднились ответить на вопрос, кем считают Украину, 8% опрошенных.
По мнению 48% респондентов, между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%. Ещё 16% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Флаги Украины и России
12 марта, 15:13
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