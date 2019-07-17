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РИА Новости

Сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое

Вчера, 03:40
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодожены у отдела ЗАГС. Архивное фото
Молодожены у отдела ЗАГС. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Молодожены у отдела ЗАГС. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московские невесты все чаще надевают цветные платья, молодожены отказываются от шумных торжеств с родственниками и все чаще женятся в мае, который считается несчастливым для брака, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.
Там напомнили о традиционных стереотипах: "невеста обязательно должна быть в белом платье, жениться в мае – всю жизнь маяться, свадьба должна быть большой и шумной".
По словам сотрудников ЗАГСов, традиция выходить замуж в белом платье уходит в прошлое. Многие девушки выбирают для свадьбы разноцветные платья или даже брючные костюмы. А некоторые пары устраивают тематические регистрации и приходят в ЗАГСы в народных костюмах или вовсе в джинсах.
"Недавно в нашем отделе ЗАГС зарегистрировали брак молодожены, которые работают в авиакомпании. Они так и пришли на церемонию: жених в форме пилота, а невеста – стюардессы", - цитирует пресс-служба слова начальника Дворца бракосочетания №1 Наталию Бурмистрову.
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"Несчастливый" май

За первые полгода в Москве женились 32,9 тысячи пар, в том числе в мае - 4,5 тысячи пар, что на 710 пар больше, чем в мае прошлого года. По мнению сотрудников ЗАГСа это говорит о том, что всё меньше молодоженов подвержены стереотипам.
"Говорят, что в мае жениться нельзя, потому что это принесет ссоры и недопонимания в молодую семью. Однако этот стереотип уже давно устарел. Только в этом году в мае московские отделы ЗАГС зарегистрировали более 4,5 тысячи браков", - отметили в пресс-службе.
Накануне Дня семьи, любви и верности в Москве зарегистрировали брак более 1,3 тысячи пар. А еще 16 пар смогли пожениться 8 июля во Дворце бракосочетания №3, который перешел на ежедневный режим работы.
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Свадьба вне стен

Все большую популярность набирают у молодоженов и регистрации вне стен ЗАГСов. Вместо традиционных церемоний в столице регистрируют брак на новых площадках, среди которых и башни Москва-Сити, и Планетарий, и старинные усадьбы, и панорамные рестораны, и даже стадионы.
По словам сотрудников, молодоженам такое новшество очень нравится, они считают, что регистрация в необычном месте – это хорошее начало семейной жизни.
"Еще один устаревший стереотип – на регистрации молодых должны сопровождать свидетели и шумная толпа гостей. Однако, по наблюдениям ведущих церемоний, в ЗАГС часто приходят вдвоем или приглашают только родителей. Все чаще молодожены расписываются без свидетелей. Свидетели на сегодняшний день лишь дань традиции и, возможно, дополнительная поддержка для взволнованных жениха и невесты", - цитирует пресс-служба начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.
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