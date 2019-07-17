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РИА Новости

Зоозащитники призвали грибников не подбирать в лесах детенышей косуль

Вчера, 03:33
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосуля с детенышем. Архивное фото
Косуля с детенышем. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Косуля с детенышем. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зоологи призвали грибников, находящих в лесах новорожденных косуль, не забирать детенышей из леса в надежде их спасти, так как такие действия только вредят, сказала РИА Новости руководитель центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшина.
По словам эксперта, в июне-июле начался отел у косуль, поэтому в лесах начали находить новорожденных косулят.
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"Эта проблема наблюдается по всем областям, где есть косули: в Твери, в Туле, в Подмосковье и на Дальнем Востоке. В центре реабилитации "Тигр" тоже люди пошли и нашли двух косуль, принесли их... Самый большой процент косулят, которые оказались в центрах, - это история: "мы пошли за грибами, нашли детеныша". Пошли за грибами - ищите грибы, а не косулят. Мать может оставить детеныша и отойти, а потом вернуться, но она не придет, когда люди подошли, и удостоверение не покажет. Не надо ждать мать и не надо трогать детенышей. Это вопиющая безграмотность! Люди тащат косулят к себе домой, а потом думают, кому его пристроить", - сказала Матюшина.
По словам эксперта, косулята остаются в лесу без матерей по разным причинам.
"Только в два центра попали травмированные косулята, остальных зачем-то взяли из леса. Естественный отбор тоже никто не отменял, животные должны оставаться в лесу", - уточнила собеседница агентства.
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