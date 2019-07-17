Исследование показало, какие эмоции россияне испытывают к украинцам

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне чаще всего испытывают к гражданам Украины симпатию (20%) и разочарование (тоже 20%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 20% опрошенных сообщили, что испытывают разочарование по отношению к гражданам Украины, столько же респондентов - 20% - симпатизируют жителям этой страны, украинцы безразличны для 19% россиян. Ещё 17% россиян сообщили, что уважают украинцев, а 16% испытывают жалость и сочувствие. Также 8% респондентов испытывают недоверие к гражданам Украины, при этом столько же опрошенных - 8% - доверяют им.

Осуждают граждан Украины 4% россиян, 3% испытывают антипатию, 1% - ненависть, а 3% - любовь.