Исследование показало, какие эмоции россияне испытывают к украинцам

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне чаще всего испытывают к гражданам Украины симпатию (20%) и разочарование (тоже 20%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, 20% опрошенных сообщили, что испытывают разочарование по отношению к гражданам Украины, столько же респондентов - 20% - симпатизируют жителям этой страны, украинцы безразличны для 19% россиян. Ещё 17% россиян сообщили, что уважают украинцев, а 16% испытывают жалость и сочувствие. Также 8% респондентов испытывают недоверие к гражданам Украины, при этом столько же опрошенных - 8% - доверяют им.
Осуждают граждан Украины 4% россиян, 3% испытывают антипатию, 1% - ненависть, а 3% - любовь.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Респонденты могли дать до двух вариантов ответа. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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