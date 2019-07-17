Лавров: Россия настойчиво требует освобождения задержанных в США россиян

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва в контактах с США настойчиво требует освобождения и возвращения на родину задержанных в стране россиян, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Разумеется, наших людей мы в беде не оставим. Внимательно отслеживаем каждый случай задержания по запросам из Вашингтона. Российские власти разрабатывают меры повышения эффективности правовой защиты наших граждан за рубежом. МИД, российские дипломаты в США принимают все меры для обеспечения прав и интересов попавших в беду соотечественников", - заявил он в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
"Стараемся обеспечить заключенным россиянам круглосуточную консульскую и правовую помощь, облегчить условия их содержания. В контактах с американцами настойчиво требуем освобождения наших граждан, добиваемся их скорейшего возвращения на родину", - добавил российский министр.
Лавров назвал подобные инциденты "одним из инструментов давления США на Россию".
"Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с нашими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, "не боится ли Россия дать международным бандитам адекватный ответ", министр заявил, что Москва "уподобляться бандитам не будет, поскольку соблюдает международное право".
Лавров прокомментировал, в частности, дела Константина Ярошенко, доставленного в США из Либерии и позже осужденного на 20 лет заключения, Романа Селезнева, который был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США, а позже приговорен к 27 годам тюрьмы, а также осужденной в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" Марии Бутиной и Виктора Бута, арестованного в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.
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