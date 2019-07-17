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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине

Вчера, 03:11
10758
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПамятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
Памятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Памятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.
Букварь. Архивное фото
18 октября 2018, 02:43
Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку
В основном плохо относятся к этому государству 12% опрошенных, 9% - очень плохо. Затруднились ответить на вопрос 11%.
Половина россиян (50%) сообщили, что никогда не были на Украине. По 21% ответили, что были там как туристы или гостили у родственников. Ещё 6% были на Украине в командировке, 4% рассказали, что родились там и жили какое-то время. Учились в этой стране 3% респондентов, 1% россиян работали там.
По данным опроса, для 30% россиян Украина - братская страна, для 28% - просто сосед, для 12% - угроза для России, а для 9% - враждебное государство.
Ещё 8% назвали Украину дружественным государством, 3% - стратегическим партнером, для 2% это конкурент. Затруднились ответить на вопрос, кем считают Украину, 8% опрошенных.
По мнению 48% респондентов, между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%. Ещё 16% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Респонденты могли дать до двух вариантов ответа. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Флаги Украины и России
12 марта, 15:13
Опрос показал отношение украинцев к россиянам
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Когда этот пресловутый ВЦИОМ перестанет врать?
17 июля, 05:31
22ded.dedushka
3112007
Была на Украине в 1979 году в Черкасской области. Впечатления от поездки плохие, больше ездить не хотелось. Хорошо отношусь к тем жителям Украины, которые страдают от русофобии укровластей и вскормленными ими нациками.
17 июля, 05:26
eldeckel
2600006
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