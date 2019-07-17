ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.

В основном плохо относятся к этому государству 12% опрошенных, 9% - очень плохо. Затруднились ответить на вопрос 11%.

Половина россиян (50%) сообщили, что никогда не были на Украине. По 21% ответили, что были там как туристы или гостили у родственников. Ещё 6% были на Украине в командировке, 4% рассказали, что родились там и жили какое-то время. Учились в этой стране 3% респондентов, 1% россиян работали там.

По данным опроса, для 30% россиян Украина - братская страна, для 28% - просто сосед, для 12% - угроза для России, а для 9% - враждебное государство.

Ещё 8% назвали Украину дружественным государством, 3% - стратегическим партнером, для 2% это конкурент. Затруднились ответить на вопрос, кем считают Украину, 8% опрошенных.

По мнению 48% респондентов, между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%. Ещё 16% затруднились ответить.