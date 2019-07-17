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РИА Новости

В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спровоцировать пожар

Вчера, 03:04
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПриготовление шашлыка. Архивное фото
Приготовление шашлыка. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Готовить шашлыки на природе нужно только в мангалах, вдали от деревянных построек и низкорастущих деревьев, а после пикника огонь следует тщательно залить водой, рассказали в МЧС России.
Для приготовления шашлыков обязательно надо использовать специальный мелкий уголь, а сам мангал устанавливать как можно дальше от деревьев и зданий – это не даст пламени перейти на сухую траву, а в случае пожара поможет быстро остановить распространение огня.
Особая осторожность с мангалами требуется в лесу: использовать для разведения костра надо только специально оборудованные места, а огонь разжигать подальше от нависающих ветвей деревьев и сухой травы.
Спасатели рекомендуют аккуратно обращаться со специальными жидкостями для розжига и не подливать их в уже разведенный костер, так как в таком случае бутылка с веществом может вспыхнуть и причинить человеку многочисленные ожоги.
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Как напомнили в МЧС, нельзя оставлять горящий мангал без присмотра, так как ветер подхватывает искры и разносит их, что может привести к серьезному пожару. После пикника, по словам спасателей, нужно тщательно залить костер водой и убедиться, что он полностью потушен.
В МЧС подчеркивают: пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к пожару с тяжелыми последствиями, а неосторожное обращение с огнем не только вредит здоровью и угрожает жизни людей, но нередко приводит к уголовной или административной ответственности, поэтому даже на отдыхе все правила нужно строго соблюдать.
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МЧС РФРоссияОбщество
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