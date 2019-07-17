В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спровоцировать пожар

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Готовить шашлыки на природе нужно только в мангалах, вдали от деревянных построек и низкорастущих деревьев, а после пикника огонь следует тщательно залить водой, рассказали в МЧС России.

Для приготовления шашлыков обязательно надо использовать специальный мелкий уголь, а сам мангал устанавливать как можно дальше от деревьев и зданий – это не даст пламени перейти на сухую траву, а в случае пожара поможет быстро остановить распространение огня.

Особая осторожность с мангалами требуется в лесу: использовать для разведения костра надо только специально оборудованные места, а огонь разжигать подальше от нависающих ветвей деревьев и сухой травы.

Спасатели рекомендуют аккуратно обращаться со специальными жидкостями для розжига и не подливать их в уже разведенный костер, так как в таком случае бутылка с веществом может вспыхнуть и причинить человеку многочисленные ожоги.

Как напомнили в МЧС, нельзя оставлять горящий мангал без присмотра, так как ветер подхватывает искры и разносит их, что может привести к серьезному пожару. После пикника, по словам спасателей, нужно тщательно залить костер водой и убедиться, что он полностью потушен.