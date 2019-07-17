США ввели санкции против четырех высокопоставленных военных из Мьянмы

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США внесли в санкционные списки четырех высокопоставленных военных из Мьянмы за нарушение прав человека, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента.
"Сегодня государственный департамент вносит в списки следующих лиц и ближайших родственников за ответственность за масштабные нарушения прав человека, включая внесудебные убийства в северном штате Ракхайн, Бирма (Мьянма) во время этнических чисток рохинджа", - сказано в документе.
Возглавляет список главнокомандующий Мин Аун Хлаин (Min Aung Hlaing), за ним следуют его заместитель Со Вин (So Win) и два бригадных генерала: Тан Оо (Than Oo) и Аун Аун (Aung Aung).
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.
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