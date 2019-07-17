Лавров напомнил о незаконном захвате США российской дипсобственности

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва рассматривает различные варианты возвращения незаконно захваченной США российской собственности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На регулярной основе ставим вопрос о нарушении Вашингтоном своих обязательств в двустороннем формате и на многосторонних площадках. Эта работа будет продолжена", - сказал Лавров в интервью газете " Аргументы и факты ".

Он напомнил, что Вашингтон "фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России и зарегистрированных в госдепартаменте США как дипломатическая собственность".

Помимо двух зданий генконсульства в Сан-Франциско, это резиденция генконсула в Сиэтле, загородные базы посольства и постпредства в Нью-Йорке, торгпредство в Вашингтоне.