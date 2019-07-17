Конгресс США принял резолюцию против "расистских высказываний" Трампа

"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", — сказано в резолюции.

В своем сообщении он не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них сразу отреагировали Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".