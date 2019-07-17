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РИА Новости

Конгресс США принял резолюцию против "расистских высказываний" Трампа

Вчера, 02:47
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением "расистских высказываний" Дональда Трампа в адрес членов конгресса.
За проголосовали 240 парламентариев, против – 187. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", — сказано в резолюции.
В свою очередь, сам президент похвалил однопартийцев, голосовавших против резолюции.
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Ранее американский лидер написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
После этого члены Демократической партии обрушились на Трампа с критикой.
В своем сообщении он не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них сразу отреагировали Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".
Демократов, в стане которых были разногласия, высказывания Трампа только объединили.
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