Лавров рассказал об обсуждении вопроса о задержанных в США россиянах

Лавров прокомментировал, в частности, дела Константина Ярошенко, доставленного в США из Либерии и позже осужденного на 20 лет заключения, Романа Селезнева, который был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США, а позже приговорен к 27 годам тюрьмы, а также осужденной в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" Марии Бутиной и Виктора Бута, арестованного в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.