Лавров рассказал об обсуждении вопроса о задержанных в США россиянах

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва поднимает вопрос о задержанных в США россиянах в Совете ООН по правам человека, ОБСЕ и Совете Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Поднимаем эту проблему на многосторонних площадках, в том числе в Совете ООН по правам человека. Проводим работу с Верховным комиссаром ООН по правам человека, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссаром по правам человека Совета Европы", - заявил он в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
Лавров прокомментировал, в частности, дела Константина Ярошенко, доставленного в США из Либерии и позже осужденного на 20 лет заключения, Романа Селезнева, который был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США, а позже приговорен к 27 годам тюрьмы, а также осужденной в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" Марии Бутиной и Виктора Бута, арестованного в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.