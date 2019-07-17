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РИА Новости

Лавров рассказал об обсуждении вопроса о задержанных в США россиянах

Вчера, 02:42
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва поднимает вопрос о задержанных в США россиянах в Совете ООН по правам человека, ОБСЕ и Совете Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Поднимаем эту проблему на многосторонних площадках, в том числе в Совете ООН по правам человека. Проводим работу с Верховным комиссаром ООН по правам человека, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссаром по правам человека Совета Европы", - заявил он в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
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Лавров прокомментировал, в частности, дела Константина Ярошенко, доставленного в США из Либерии и позже осужденного на 20 лет заключения, Романа Селезнева, который был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США, а позже приговорен к 27 годам тюрьмы, а также осужденной в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" Марии Бутиной и Виктора Бута, арестованного в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.
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