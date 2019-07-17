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РИА Новости

Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР

Вчера, 02:33
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты" ответил на вопрос, планирует ли Россия официально признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским Комплексом мер ("Минск-2"), одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины", - ответил Лавров на вопрос журналиста.
По словам главы МИД России, сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.
"Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно", - считает Лавров.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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