Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты" ответил на вопрос, планирует ли Россия официально признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским Комплексом мер ("Минск-2"), одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины", - ответил Лавров на вопрос журналиста.
По словам главы МИД России, сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.
"Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно", - считает Лавров.