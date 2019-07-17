Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете " Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете " Аргументы и факты " ответил на вопрос, планирует ли Россия официально признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским Комплексом мер ("Минск-2"), одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины", - ответил Лавров на вопрос журналиста.

По словам главы МИД России, сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.