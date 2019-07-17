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РИА Новости

Лавров рассказал о ситуации с возвращением российских детей из Ирака

Вчера, 02:27
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России удалось вернуть на родину из Ирака 90 детей, там остаются еще около 30, при этом ситуация с матерями сложнее, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Пока нам удалось вернуть на Родину 90 детей. В Ираке, по нашим данным, остается еще около 30. Планируем осуществить их переправку домой в ближайшие месяцы", - заявил Лавров в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
Глава МИД отметил, что с матерями сложнее, так как они "осуждены за нарушения иракских законов: нелегальное пересечение границы, незаконное нахождение на территории страны, участие в террористической деятельности".
"В тюрьмах находится 66 российских гражданок. Посольство России в Багдаде в постоянном режиме отслеживает ситуацию с задержанными, оказывает им необходимую помощь", - добавил он.
Ранее уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что около 30 российских детей вывезут в последней группе из Ирака в Россию.
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Сергей ЛавровМИД РФИракРоссияВ мире
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