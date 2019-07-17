Лавров рассказал о ситуации с возвращением российских детей из Ирака

Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019

Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России удалось вернуть на родину из Ирака 90 детей, там остаются еще около 30, при этом ситуация с матерями сложнее, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Пока нам удалось вернуть на Родину 90 детей. В Ираке, по нашим данным, остается еще около 30. Планируем осуществить их переправку домой в ближайшие месяцы", - заявил Лавров в письменном интервью газете " Аргументы и факты ".

Глава МИД отметил, что с матерями сложнее, так как они "осуждены за нарушения иракских законов: нелегальное пересечение границы, незаконное нахождение на территории страны, участие в террористической деятельности".

"В тюрьмах находится 66 российских гражданок. Посольство России в Багдаде в постоянном режиме отслеживает ситуацию с задержанными, оказывает им необходимую помощь", - добавил он.