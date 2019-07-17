Лавров надеется, что Зеленский откажется от "провального курса" Порошенко

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс Петра Порошенко.
"Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, "начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская (в Донбассе), которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса".