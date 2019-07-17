Лавров надеется, что Зеленский откажется от "провального курса" Порошенко

Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет

Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет

По его словам, "начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская (в Донбассе), которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса".