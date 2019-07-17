Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T02:22Z
https://ria.ru/20190717/1556594022.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155543/18/1555431825_0:0:3022:1700_1036x0_80_0_0_eb77ba8391a1893c69b0affb5d2d53e4.jpg
РИА Новости

Лавров надеется, что Зеленский откажется от "провального курса" Порошенко

Вчера, 02:21
382
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс Петра Порошенко.
"Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
29 мая, 08:00
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
По его словам, "начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская (в Донбассе), которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса".
920001
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал центральное условие для урегулирования в Донбассе
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров порекомендовал россиянам взвешивать риски при поездках за рубеж
Регионы России. Крым
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров оценил ситуацию в Донбассе как "крайне тревожную"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
Пожаловавшиеся врачам в крымском лагере дети приехали из Казани
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско. Архивное фото
Лавров напомнил о незаконном захвате США российской дипсобственности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Коалиция по-украински: кого позовет в напарники "Слуга народа"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Приморье нашли скалу из "Короля Льва"
03:01Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
02:58Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
Лента новостейМолния