Названа смертельная опасность сока

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сок и газированные напитки даже в небольших количествах могут привести к развитию онкологических заболеваний, выяснили французские врачи. Результаты исследования опубликованы на сайте Сок и газированные напитки даже в небольших количествах могут привести к развитию онкологических заболеваний, выяснили французские врачи. Результаты исследования опубликованы на сайте British Medical Journal

В научной работе применялись данные более ста тысяч французских граждан, средний возраст которых составлял 42 года. Участникам исследования задавали вопросах об их рационе питания, при расчетах также учитывались такие факторы как возраст, пол, образование, заболеваемость раком у родственников, физическая активность и наличие вредных привычек, в частности, курения.

В результате врачи выявили связь между употреблением ста миллилитров сахаросодержащего напитка, включая стопроцентный фруктовый сок, и повышением риска развития онкологического заболевания на 18 процентов, а рака груди — на 22 процента. Однако исследователи не обнаружили явной закономерности между риском развития рака и употреблением подслащенных напитков.