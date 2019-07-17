Лавров порекомендовал россиянам взвешивать риски при поездках за рубеж

"Зная то, как агрессивно работает американская система, не гнушающаяся никакими противоправными ходами, мы, к сожалению, не можем гарантировать, что инциденты с российскими гражданами, выезжающими за рубеж, прекратятся", - заявил он.

"В этой связи хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче", - отметил министр.

Лавров прокомментировал, в частности, дела Константина Ярошенко, доставленного в США из Либерии и позже осужденного на 20 лет заключения, Романа Селезнева, который был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США, а позже приговорен к 27 годам тюрьмы, а также осужденной в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" Марии Бутиной и Виктора Бута, арестованного в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.