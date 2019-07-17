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РИА Новости

Лавров порекомендовал россиянам взвешивать риски при поездках за рубеж

Вчера, 02:16
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на фоне случаев задержания россиян властями США рекомендовал гражданам РФ взвешивать риски при планировании поездок за рубеж, особенно в страны, у которых есть договоры о выдаче лиц с Вашингтоном, заявил он в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
"Зная то, как агрессивно работает американская система, не гнушающаяся никакими противоправными ходами, мы, к сожалению, не можем гарантировать, что инциденты с российскими гражданами, выезжающими за рубеж, прекратятся", - заявил он.
"В этой связи хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче", - отметил министр.
Лавров прокомментировал, в частности, дела Константина Ярошенко, доставленного в США из Либерии и позже осужденного на 20 лет заключения, Романа Селезнева, который был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США, а позже приговорен к 27 годам тюрьмы, а также осужденной в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" Марии Бутиной и Виктора Бута, арестованного в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.
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МИД предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США за границей
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