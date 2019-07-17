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РИА Новости

В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона

01:51
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© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов Тутанхамона. Архивное фото
Один из саркофагов Тутанхамона. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil
Один из саркофагов Тутанхамона. Архивное фото
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
Некоторое время назад египетские власти решили перевезти позолоченный саркофаг из гробницы в долине царей в Луксоре, где он находился последние годы, в Каир, чтобы разместить это сокровище в числе других предметов из гробницы в тематическом зале Тутанхамона в новом египетском музее. При этом мумия царя и каменный саркофаг останутся пока в Долине царей.
Реставрация деревянного позолоченного саркофага станет первой с момента обнаружения гробницы молодого фараона Говардом Картером в 1922 году в Луксоре.
"Саркофаг будет демонстрироваться в специальном зале нового музея, посвященном сокровищам из гробницы Тутанхамона, наряду со всеми другими золотыми саркофагами царя, которые будут перевезены из музея на площади Тахрир. Таким образом, впервые все саркофаги будут собраны вместе и продемонстрированы публике", - рассказал директор археологического управления Нового египетского музея Табиб Аббас.
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По словам директора отделения реставрации музея Исы Зейдана, реставрационные работы займут примерно восемь месяцев. "Саркофаг имеет множество различных повреждений, в том числе из-за повышенной влажности, нестабильны покрывающие его золотые пластины. Перед отправкой памятника в Каир все дефекты были задокументированы", - пояснил ученый.
В старом Каирском музее, расположенном на площади Тахрир в центре Каира, размещена коллекция предметов из знаменитой гробницы Тутанхамона, включая погребальную маску царя. Позолоченный деревянный саркофаг с мумией фараона находился в гробнице в Луксоре. После окончания строительства нового Большого египетского музея сокровища Тутанхамона переедут в один из просторных современных залов. Нетронутую грабителями гробницу Тутанхамона (правителя XVIII династии фараонов, 1332-1323 гг. до нашей эры) обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии.
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ТутанхамонГизаЕгипетРИА Наука
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