Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Москва требует немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и полного восстановления его прав, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете " Москва требует немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и полного восстановления его прав, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете " Аргументы и Факты ".

"Со своей стороны требуем от Киева немедленного освобождения Вышинского и полного восстановления его прав", - сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста, а доступ к нему самому украинская сторона не предоставила. "Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения этого вопроса", - заключил министр.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.