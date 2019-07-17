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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского

01:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Москва требует немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и полного восстановления его прав, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и Факты".
"Со своей стороны требуем от Киева немедленного освобождения Вышинского и полного восстановления его прав", - сказал глава МИД РФ.
Он напомнил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста, а доступ к нему самому украинская сторона не предоставила. "Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения этого вопроса", - заключил министр.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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