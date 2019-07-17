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РИА Новости

На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН

01:27
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© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez FarranПатруль миротворческой миссии ООН в Судане. Архивное фото
Патруль миротворческой миссии ООН в Судане. Архивное фото
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez Farran
Патруль миротворческой миссии ООН в Судане. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудник Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана (ЮНИСФА) погиб, еще один пострадал при нападении вооруженных людей, заявляет миссия.
"Исполняющий обязанности главы миссии/командующего силами ЮНИСФА генерал-майор Мехари Зевде Гебремариам решительно осуждает неспровоцированную атаку группы неизвестных вооруженных людей на миротворцев ЮНИСФА, обеспечивающих безопасность на рынке Амьет (Amiet)", - говорится в заявлении.
Отмечается, что погибший миротворец родом из Эфиопии. Также в результате атаки погибли еще пять человек, включая двух женщин и восьмимесячного ребенка.
В апреле сообщалось, что Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на границе Судана и Южного Судана до 15 октября 2019 года.
Миссия миротворцев призвана урегулировать конфликт в богатом нефтью районе Абьей – спорной территории между Суданом и Южным Суданом (образован в 2011 году). В 2011 году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.
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