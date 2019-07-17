На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудник Временных сил ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана (ЮНИСФА) погиб, еще один пострадал при нападении вооруженных людей, заявляет миссия.

"Исполняющий обязанности главы миссии/командующего силами ЮНИСФА генерал-майор Мехари Зевде Гебремариам решительно осуждает неспровоцированную атаку группы неизвестных вооруженных людей на миротворцев ЮНИСФА, обеспечивающих безопасность на рынке Амьет (Amiet)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что погибший миротворец родом из Эфиопии. Также в результате атаки погибли еще пять человек, включая двух женщин и восьмимесячного ребенка.

В апреле сообщалось, что Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на границе Судана и Южного Судана до 15 октября 2019 года.