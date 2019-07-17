Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Экс-участник шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов заявил, что лишился должности старшего редактора программы "На самом деле" на Первом канале из-за пьянства. Об этом он рассказал в интервью StarHit.
"Я не работаю больше в должности старшего редактора Первого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодически перестал выходить на работу. Вторая — мое тотальное разочарование в том, что там происходит, какие люди там работают", — признался Жемчугов.
По его словам, программа, на которой он работал, "неискренняя, а поднимаемые на ней вопросы нацелены лишь на получение высоких рейтингов".
Бывший участник "Дома-2" добавил, что телеканал предупредил родителей о том, что их сын ушел в "дикий загул", и они в итоге отвернулись от Жемчугова.
"Родители от меня отказались, заявив, что я упустил идеальную работу. За эти три недели ни одного сообщения не было от них, даже не узнали, жив ли я. Они считают, что меня не спасти, общаться со мной не хотят. Так получилось, что те, кто был ближе всех, отдалились и оставили меня", — посетовал он.
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