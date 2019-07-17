Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Экс-участник шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов заявил, что лишился должности старшего редактора программы "На самом деле" на Первом канале из-за пьянства. Об этом он рассказал в интервью Экс-участник шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов заявил, что лишился должности старшего редактора программы "На самом деле" на Первом канале из-за пьянства. Об этом он рассказал в интервью StarHit

"Я не работаю больше в должности старшего редактора Первого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодически перестал выходить на работу. Вторая — мое тотальное разочарование в том, что там происходит, какие люди там работают", — признался Жемчугов.

По его словам, программа, на которой он работал, "неискренняя, а поднимаемые на ней вопросы нацелены лишь на получение высоких рейтингов".

Бывший участник "Дома-2" добавил, что телеканал предупредил родителей о том, что их сын ушел в "дикий загул", и они в итоге отвернулись от Жемчугова.