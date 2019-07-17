Макрон назначил нового министра экологии

Издание со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев пишет, что в 2017-2018 годах в парижском отеле De Lassay – резиденции председателей Нацассамблеи – четой де Рюжи было устроено не менее десяти роскошных приемов. Сообщается, что на этих обедах присутствовало от десяти до 30 гостей, отобранных из дружеского круга де Рюжи. Как показывают фотографии трапез, их участникам предлагались, в частности, вина Mouton-Rotschild 2004 года (500 евро за бутылку) и Château Cheval-Blanc 2001 года (550 евро). Эти напитки хранятся в погребе парламента, их употребление требует специального разрешения, отмечает сайт. Кроме того, на столах были замечены омары.