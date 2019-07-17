Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T01:19Z
https://ria.ru/20190717/1556593518.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155502/46/1555024636_0:37:3239:1859_1036x0_80_0_0_b38b27a62a8b1488efb3c9266713fd81.jpg
РИА Новости

Макрон назначил нового министра экологии

01:19
45
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Ранее де Рюжи сообщил, что подал в отставку. Борн занимала должность министра транспорта Франции.
"По предложению премьер-министра президент республики прекратил полномочия государственного министра, министра экологического перехода и солидарности Франсуа де Рюжи по его просьбе. Он назначил Элизабет Борн министром по экологическому переходу и солидарности", - говорится в коммюнике.
Как сообщал на прошлой неделе сайт журналистских расследований Mediapart, де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) тратил государственные средства на роскошные обеды в кругу друзей.
Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак
24 июня, 16:41
Ламин Диак предстанет перед судом во Франции по делу о коррупции
Издание со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев пишет, что в 2017-2018 годах в парижском отеле De Lassay – резиденции председателей Нацассамблеи – четой де Рюжи было устроено не менее десяти роскошных приемов. Сообщается, что на этих обедах присутствовало от десяти до 30 гостей, отобранных из дружеского круга де Рюжи. Как показывают фотографии трапез, их участникам предлагались, в частности, вина Mouton-Rotschild 2004 года (500 евро за бутылку) и Château Cheval-Blanc 2001 года (550 евро). Эти напитки хранятся в погребе парламента, их употребление требует специального разрешения, отмечает сайт. Кроме того, на столах были замечены омары.
Де Рюжи заявил во вторник, что подал жалобу на портал Mediapart за клевету.
Экс-президент Франции Николя Саркози
19 июня, 15:55
Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции
000100
Обсудить 0
Эммануэль МакронФранцияВ мире
Рекомендуем
Один из саркофагов Тутанхамона. Архивное фото
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
РИА
Новости
Патруль миротворческой миссии ООН в Судане. Архивное фото
На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Новым министром обороны Германии станет Крамп-Карренбауэр, сообщили СМИ
В США задержали экс-президента Перу
Лента
новостей
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
Вице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал главное качество настоящего дипломата
В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов
СМИ: в Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета
Кальтабелотта, Сицилия
На Сицилии хотят возродить город-призрак
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
01:51В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
01:49Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
01:44Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
01:33Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
01:28Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
01:27На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
01:23Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
01:19Макрон назначил нового министра экологии
01:10Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
01:08Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
01:04СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
01:02В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
00:56Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
00:52В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
00:48Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
00:45Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей
00:40Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
00:37Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
00:27В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов
Лента новостейМолния