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РИА Новости

Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"

01:08
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© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Проблема, вызвавшая перенос запуска астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля, была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М". Специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома "Байконур", сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака". 13 июля "Спектр-РГ" был успешно выведен на орбиту "Протоном-М" с разгонным блоком ДМ-03 с "Байконур". Старт состоялся с третьей попытки.
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
13 июля, 23:23
"Сначала в июне, а затем за сутки до основной даты старта в трубопроводе наддува бака окислителя второй ступени "Протона-М" была обнаружена небольшая трещина. Ее удалось загерметизировать только со второго раза", - сказал источник.
По его словам, в первый раз утечка из трубопровода была обнаружена в конце июня после снятия ракеты "Протон-М" со стартового комплекса и ее возвращения в монтажно-испытательный корпус. Как сообщалось, тогда планировавшийся на 21 июня запуск "Спектра-РГ" был отложен на июль из-за необходимости замены разрядившейся батареи космического телескопа.
"Параллельно с заменой источника тока решался вопрос, что делать с трещиной. Предлагался радикальный вариант: срочно доставить самолетом новую вторую ступень. Однако было решено заварить трещину на месте, что и было сделано в монтажно-испытательном корпусе", - сказал собеседник.
Он также рассказал, что после повторного вывоза "Протона-М" на стартовый комплекс в начале июля утечка была обнаружена ровно в том же месте.
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
13 июля, 18:48
Рогозин назвал пуск ракеты "Протон-М" непростым
"Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева (разработчик и изготовитель "Протона-М") предложили загерметизировать трещину специальным герметиком. Проведенные на предприятии и "Байконуре" проверки показали, что это помогло решить проблему", - сказал собеседник.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал пуск "Протона-М" непростым и отметил, что специалисты, устранившие серьезные предстартовые замечания, будут представлены к государственным наградам.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Ракета Протон-М
Вчера, 18:10
"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"
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Космос - РИА НаукаПротонРИА Наука
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