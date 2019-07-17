Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"

© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Проблема, вызвавшая перенос запуска астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля, была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М". Специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома "Байконур", сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака". 13 июля "Спектр-РГ" был успешно выведен на орбиту "Протоном-М" с разгонным блоком ДМ-03 с "Байконур". Старт состоялся с третьей попытки.

"Сначала в июне, а затем за сутки до основной даты старта в трубопроводе наддува бака окислителя второй ступени "Протона-М" была обнаружена небольшая трещина. Ее удалось загерметизировать только со второго раза", - сказал источник.

По его словам, в первый раз утечка из трубопровода была обнаружена в конце июня после снятия ракеты "Протон-М" со стартового комплекса и ее возвращения в монтажно-испытательный корпус. Как сообщалось, тогда планировавшийся на 21 июня запуск "Спектра-РГ" был отложен на июль из-за необходимости замены разрядившейся батареи космического телескопа.

"Параллельно с заменой источника тока решался вопрос, что делать с трещиной. Предлагался радикальный вариант: срочно доставить самолетом новую вторую ступень. Однако было решено заварить трещину на месте, что и было сделано в монтажно-испытательном корпусе", - сказал собеседник.

Он также рассказал, что после повторного вывоза "Протона-М" на стартовый комплекс в начале июля утечка была обнаружена ровно в том же месте.

"Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева (разработчик и изготовитель "Протона-М") предложили загерметизировать трещину специальным герметиком. Проведенные на предприятии и "Байконуре" проверки показали, что это помогло решить проблему", - сказал собеседник.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал пуск "Протона-М" непростым и отметил, что специалисты, устранившие серьезные предстартовые замечания, будут представлены к государственным наградам.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.