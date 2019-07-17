СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Для того, чтобы погасить задолженность перед банком, среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, что 1,5 раза больше по сравнению с показателями 2014 года. Об этом пишет газета " Для того, чтобы погасить задолженность перед банком, среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, что 1,5 раза больше по сравнению с показателями 2014 года. Об этом пишет газета " Известия " со ссылкой на исследование "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (СРО НАПКА).

Так, согласно исследованию, по итогам первых пяти месяцев текущего года объем закредитованности россиян достиг 16 триллионов рублей, что на 23 процента больше, чем за тот же период 2018 года. При этом отмечается, что три четверти экономически активного населения России имеют кредитные задолженности.

Кроме того, для погашения задолженности в среднем понадобится почти 11 зарплат, тогда как в прошлом году этот показатель был в районе девяти-десяти зарплат, а пять лет назад для погашения требовалось не более семи зарплат.

В исследовании также говорится, что у порядка 10 процентов заемщиков ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей, и они вынуждены направлять его большую половину на погашение кредита. При этом 2,3 миллиона клиентов банков и вовсе имеют доход в районе 20 тысяч рублей в месяц, из-за чего после выплаты по кредиту у них остается в районе 11-12 тысяч рублей на другие расходы, что приближает их к "черте бедности".

Как рассказал изданию президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, такие показатели закредитованности россиян связаны с падением доходов населения.

"В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого "в кармане" больше не станет", - приводит газета его слова.

Помимо этого, в исследовании также приводятся самые закредитованные регионы страны. Так, лидерами по этому показателю в России стали жители Тувы, которым в среднем понадобится 124 зарплаты при средней сумме задолженности на душу населения региона в 251 тысячу рублей. Далее идут жители Калмыкии (32 зарплаты), Республики Алтай (26 зарплат), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24 зарплаты), Курганской области (22 зарплаты), Еврейской автономной области (21 зарплата). По 20 зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Москве, Сахалинской области и Республике Татарстан, жителям которых нужно в среднем от пяти до девяти окладов для погашения кредитов.