Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T01:04Z
https://ria.ru/20190717/1556593391.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155630/19/1556301944_0:145:3127:1904_1036x0_80_0_0_e6d2fdab02d1f9601439fd02394175e7.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян

01:04
772
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Для того, чтобы погасить задолженность перед банком, среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, что 1,5 раза больше по сравнению с показателями 2014 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (СРО НАПКА).
Так, согласно исследованию, по итогам первых пяти месяцев текущего года объем закредитованности россиян достиг 16 триллионов рублей, что на 23 процента больше, чем за тот же период 2018 года. При этом отмечается, что три четверти экономически активного населения России имеют кредитные задолженности.
Вид города Анадырь
8 июля, 10:53
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Кроме того, для погашения задолженности в среднем понадобится почти 11 зарплат, тогда как в прошлом году этот показатель был в районе девяти-десяти зарплат, а пять лет назад для погашения требовалось не более семи зарплат.
В исследовании также говорится, что у порядка 10 процентов заемщиков ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей, и они вынуждены направлять его большую половину на погашение кредита. При этом 2,3 миллиона клиентов банков и вовсе имеют доход в районе 20 тысяч рублей в месяц, из-за чего после выплаты по кредиту у них остается в районе 11-12 тысяч рублей на другие расходы, что приближает их к "черте бедности".
Как рассказал изданию президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, такие показатели закредитованности россиян связаны с падением доходов населения.

"В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого "в кармане" больше не станет", - приводит газета его слова.

Помимо этого, в исследовании также приводятся самые закредитованные регионы страны. Так, лидерами по этому показателю в России стали жители Тувы, которым в среднем понадобится 124 зарплаты при средней сумме задолженности на душу населения региона в 251 тысячу рублей. Далее идут жители Калмыкии (32 зарплаты), Республики Алтай (26 зарплат), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24 зарплаты), Курганской области (22 зарплаты), Еврейской автономной области (21 зарплата). По 20 зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.
Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Москве, Сахалинской области и Республике Татарстан, жителям которых нужно в среднем от пяти до девяти окладов для погашения кредитов.
Кроме того, в исследовании также приведены регионы с самым большим долгом на душу населения. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий (436,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийский (420,2 тысячи рублей) и Ненецкий (328,2 тысячи рублей) автономные округа, Республика Саха-Якутия (358 тысяч рублей), а также в Тюменская, Московская и Магаданская области (свыше 300 тысяч рублей). И это при среднем показателе по стране в 207,3 тысячи рублей.
Рубли
11 июля, 19:57
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
1015011
Обсудить 1
РоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
РИА
Новости
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
"Мы уже привыкли": жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Слуцкий прокомментировал призыв ЕС к России взять вину за крушение MH17
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп прокомментировал продажу российских С-400 Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров оценил ситуацию в Донбассе как "крайне тревожную"
Кальтабелотта, Сицилия
На Сицилии хотят возродить город-призрак
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-дипломат объяснил, почему Киев не победит Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Лавров надеется, что власти Грузии устранят угрозы для безопасности россиян
02:00Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
01:51В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
01:49Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
01:44Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
01:33Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
01:28Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
01:27На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
01:23Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
01:19Макрон назначил нового министра экологии
01:10Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
01:08Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
01:04СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
01:02В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
00:56Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
00:52В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
00:48Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
00:45Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей
00:40Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
00:37Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Лента новостейМолния