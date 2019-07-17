Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кризис в отношениях России и Грузии вызван действиями грузинских политиков, добивающихся узкокорыстных целей, со временем добрососедские отношения стран восстановятся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Грузии, то убежден: ее народ не считает россиян врагами. К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей. Уверен, со временем все встанет на свои места, и между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения", - сказал Лавров в интервью газете " Аргументы и факты ".

Ранее Москву посетила делегация парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов". Как отметил глава делегации Георгий Ломия, на встречах в России его делегация обсудила с российской стороной перспективы возобновления авиасообщения и пути решения двухсторонних проблем.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.