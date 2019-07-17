Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T00:56Z
https://ria.ru/20190717/1556593333.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149242/83/1492428383_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_bd018c4e76cdf0dda5946f560bdeae89.jpg
РИА Новости

Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии

00:56
406
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кризис в отношениях России и Грузии вызван действиями грузинских политиков, добивающихся узкокорыстных целей, со временем добрососедские отношения стран восстановятся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Грузии, то убежден: ее народ не считает россиян врагами. К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей. Уверен, со временем все встанет на свои места, и между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
26 июня, 08:00
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Ранее Москву посетила делегация парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов". Как отметил глава делегации Георгий Ломия, на встречах в России его делегация обсудила с российской стороной перспективы возобновления авиасообщения и пути решения двухсторонних проблем.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
9 июля, 08:00
Россия виновата в завышенной самооценке русофобов
800102
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
РИА
Новости
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
Лента
новостей
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Спутниковый снимок военной базы Зона 51 в американском штате Невада
Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
"Собака-помогака". В Новороссийске дворняга отвязала породистого пса
Вице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
Крымский мост
Пушков ответил на слова Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Лавров надеется, что власти Грузии устранят угрозы для безопасности россиян
02:00Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
01:51В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
01:49Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
01:44Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
01:33Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
01:28Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
01:27На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
01:23Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
01:19Макрон назначил нового министра экологии
01:10Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
01:08Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
01:04СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
01:02В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
00:56Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
00:52В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
00:48Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
00:45Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей
00:40Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
00:37Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Лента новостейМолния