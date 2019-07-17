В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС

НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Власти Армении ведут с Россией переговоры о возможном участии в постройке новой АЭС в республике, заявил РИА Новости армянский вице-премьер Тигран Авинян.

Авинян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН.

"У нас энергетическая система построена на трех столпах – атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика. Почти равные доли генерации энергии из этих трех источников. От атомной энергетики мы не хотим отказываться", - сказал он.

"Будем продолжать и сейчас смотрим на возможности построения новой атомной станции, после того как закроется АЭС Мецамор", - сказал армянский вице-премьер.

"С российскими партнерами мы готовы обсуждать и уже обсуждаем эту тему (возможного участия России в постройке новой АЭС в Армении). Уже ведутся такие переговоры", - указал вице-премьер.