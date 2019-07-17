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РИА Новости

В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС

00:52
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© Sputnik / Asatur YesayantsВице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
Вице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
Вице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Власти Армении ведут с Россией переговоры о возможном участии в постройке новой АЭС в республике, заявил РИА Новости армянский вице-премьер Тигран Авинян.
Авинян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН.
"У нас энергетическая система построена на трех столпах – атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика. Почти равные доли генерации энергии из этих трех источников. От атомной энергетики мы не хотим отказываться", - сказал он.
"Будем продолжать и сейчас смотрим на возможности построения новой атомной станции, после того как закроется АЭС Мецамор", - сказал армянский вице-премьер.
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"С российскими партнерами мы готовы обсуждать и уже обсуждаем эту тему (возможного участия России в постройке новой АЭС в Армении). Уже ведутся такие переговоры", - указал вице-премьер.
АЭС "Мецамор", единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.
© РИА Новости / Р. Мангасарян / Перейти в фотобанкАЭС "Мецамор". Архивное фото
Армянская АЭС
© РИА Новости / Р. Мангасарян
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АЭС "Мецамор". Архивное фото
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РоссияАрменияЭкономика
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