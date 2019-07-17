Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Причина отравления детей в лагере под Евпаторией устанавливается, опасений за состояние здоровья детей нет, все дети спят в лагере, сообщил РИА Новости его директор Ренат Каюмов.

Ранее сообщалось, что около 40 детей доставлены из лагеря в больницы с признаками пищевого отравления. При этом в городской администрации сообщили, что известно о госпитализации 34 детей, из которых трое в реанимации.

"Причина устанавливается. Приехали или тут заболели. Отравились или может причиной стала ротовирусная инфекция. Пока причину назвать не могу. Полного диагноза нет по этим обращениям", - сказал Каюмов.

"Детей возят, чтобы перестраховаться, что с ребенком все нормально, на консультацию в больницу, поэтому скорая помощь и мотается. Их отвозят в больницу, а там их отправляют обратно в лагерь", - заявил директор.

По его словам, за последние сутки поступили около 30 обращений с жалобами от детей.

"Все дети живы и достаточно здоровы. Никто тревогу не бьет. Они все в лагере и уложены спать. Нет никакой реанимации, это неподтвержденный слух", - сказал Каюмов.