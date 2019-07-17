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РИА Новости

Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей

00:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Причина отравления детей в лагере под Евпаторией устанавливается, опасений за состояние здоровья детей нет, все дети спят в лагере, сообщил РИА Новости его директор Ренат Каюмов.
Ранее сообщалось, что около 40 детей доставлены из лагеря в больницы с признаками пищевого отравления. При этом в городской администрации сообщили, что известно о госпитализации 34 детей, из которых трое в реанимации.
"Причина устанавливается. Приехали или тут заболели. Отравились или может причиной стала ротовирусная инфекция. Пока причину назвать не могу. Полного диагноза нет по этим обращениям", - сказал Каюмов.
"Детей возят, чтобы перестраховаться, что с ребенком все нормально, на консультацию в больницу, поэтому скорая помощь и мотается. Их отвозят в больницу, а там их отправляют обратно в лагерь", - заявил директор.
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По его словам, за последние сутки поступили около 30 обращений с жалобами от детей.
"Все дети живы и достаточно здоровы. Никто тревогу не бьет. Они все в лагере и уложены спать. Нет никакой реанимации, это неподтвержденный слух", - сказал Каюмов.
На сайте лагеря указано, что стоимость путевки в третьей смене (с 16 июля по 5 августа) составляет от 57,7 тысячи до 61,9 тысячи рублей. В лагере "пятиразовое меню из натуральных продуктов, сбалансированное микроэлементами и витаминами, необходимыми для здорового развития детского организма".
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Источник сообщил об отравлении около сорока детей в крымском лагере
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