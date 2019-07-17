В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянской столицы приговорил к двум годам и нескольким месяцам заключения двоих рэперов, которые ограбили и избили фанатов, обратившихся к ним за автографами, сообщают местные СМИ.

Габриэле Маджи и Джанмарко Фага̀, известные под музыкальными псевдонимами Траффик и Галлахер, попали на первые полосы местных газет в марте - после того, как напали на группу своих поклонников у римского вокзала Термини.

В ответ на просьбу сделать селфи и дать автографы исполнители, выступающие в родственном рэпу жанре "трэп", побили трех молодых людей кастетами и отобрали у них телефоны.

Скрываясь с места преступления, они столкнулись с 50-летним гражданином Бангладеш, вступили с ним в драку и также попытались лишить его мобильного. Мужчина пустился в бегство и попал под машину, оказавшись в больнице со сломанной ногой. Предположительно, в день инцидента 24- и 25-летний артисты находились под воздействием наркотиков.

На состоявшемся во вторник заседании Траффик и Галлахер приговорены к 2 с половиной и 2 годам и трем месяцам заключения соответственно.