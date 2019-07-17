Лавров оценил ситуацию в Донбассе как "крайне тревожную"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ситуация в Донбассе остается крайне тревожной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Ситуация на Донбассе, действительно, остается крайне тревожной. До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня – обстрелы продолжаются. И, конечно, страдания жителей непризнанных республик болью отзываются в наших сердцах", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.