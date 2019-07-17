В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тысяч песо (порядка 22 тысяч долларов), сообщила прокуратура штата Кинтана-Роо.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых он постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Несколько сотен человек в конце мая 2017 года окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. С тех пор Макеев находится в тюрьме.

Также Макеев должен будет выплатить штраф в 190,1 тысячи песо (около 10 тысяч долларов).

Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мексике, в ходе процесса над Макеевым его основные права были соблюдены. "Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией", - отметили в посольстве.