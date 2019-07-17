Лавров назвал главное качество настоящего дипломата

"Если мы говорим о качествах, которыми должен обладать профессиональный дипломат, то, безусловно, на первое место я бы поставил глубокое понимание задач развития своей страны, ее внешнеполитических интересов. Разумеется, для этого необходима специализированная подготовка, хорошее знание истории, постоянная включенность в современную жизнь во всех ее проявлениях, широкая эрудиция", - сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что дипломату постоянно приходится иметь дело с представителями других стран, народов и культур. Поэтому, по его словам, необходимо быть "подкованным" и с точки зрения страноведения. "Безусловно, важное значение имеет владение иностранными языками – это, кстати, сильная сторона нашей дипломатии. Ну и в целом дипломатическая деятельность подразумевает активные контакты с людьми, а потому настоящий дипломат должен располагать к себе, находить общий язык в любых ситуациях, уметь не только слушать, но еще и слышать собеседника", - заключил министр.