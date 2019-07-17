Кэти Перри рассказала о нетрадиционной практике борьбы со старением

"Когда становишься старше, понимаешь, что клетки твоего тела начинают умирать, - сказала Перри. – Я использую индийскую методику, которая заключается главным образом в аюрведическом питании, очищении и применении клизм. В результате чувствуешь прилив сил, а весь "мусор" выводится из организма".