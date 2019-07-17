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РИА Новости
Культура

Кэти Перри рассказала о нетрадиционной практике борьбы со старением

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© AFP 2019 / Amy Sussman/Getty ImagesКэти Перри на шоу "American Idol"
Кэти Перри на шоу American Idol
© AFP 2019 / Amy Sussman/Getty Images
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кэти Перри рассказала о своих нетрадиционных методах борьбы со старением в интервью на австралийском радио, сообщает USA Today.
Певица применяет очищающие практики Panca Karma.
"Когда становишься старше, понимаешь, что клетки твоего тела начинают умирать, - сказала Перри. – Я использую индийскую методику, которая заключается главным образом в аюрведическом питании, очищении и применении клизм. В результате чувствуешь прилив сил, а весь "мусор" выводится из организма".
Певица рассказала, что ее бойфренд, актер Орландо Блум тоже применяет такие практики и поддерживает "нью-эйдж образ жизни".
Перри недавно выпустила свой первый сингл в 2019 году-песню Never Really Over.
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