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РИА Новости

В Москве группа риелторов организовала захват жилья — управы нет

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / Zhyk1988Девушка смотрит в дверной глазок
Девушка смотрит в дверной глазок
© Depositphotos / Zhyk1988
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В мае этого года в квартиру 81-летней Лидии Молодцовой вломились незнакомцы и заявили, что теперь там будут жить. Пока они врезали замок в дверь одной из комнат, пенсионерка позвонила в полицию. Но пришедший по вызову участковый лишь развел руками — незваные гости показали документы на долю в квартире. Молодцова осталась с новоиспеченными соседями один на один. Они требуют продать им и ее часть жилья. Эксперты объясняют: сегодня стать жертвой скупщиков квартирных долей может каждый. Защиты от мошеннических схем нет, как и уголовного преследования по таким делам. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Подарки от внучки

Лидия Кузьминична живет в Ясенево уже 40 лет. Однако недвижимость была записана на ее сына Илью, который в августе 2018-го умер. Встал вопрос о наследстве: половина квартиры досталась пенсионерке, половина — дочке Ильи от первого брака Ксении.
Лидия Кузьминична не поддерживала связь с внучкой. Илья жил в гражданском браке с Еленой Гонтаровой (все фамилии в материале изменены). Когда его здоровье резко ухудшилось из-за диабета, они оба перебрались в трехкомнатную квартиру к матери, где сын и провел два последних года жизни.

"После смерти сына бабушку смущало, что Елена чересчур навязчиво уговаривала ее отказаться от наследства, — рассказывает РИА Новости внук Лидии Кузьминичны Кирилл Молодцов. — Якобы боялась, что бабушку обманут черные риелторы".

Пенсионерка сделала по-своему: вступила в наследство, но решила подстраховаться и оформила с женой второго сына договор пожизненной ренты.
Через два дня Лидия Кузьминична получила письмо от внучки Ксении — которой, по словам родных, не было даже на похоронах Ильи, — с предложением выкупить вторую половину квартиры. Эта процедура формальна, но обязательна. Согласно 250-й статье ГК РФ, собираясь продать долю недвижимости, владелец должен предложить ее другому собственнику, поскольку тот имеет "преимущественное право покупки". На ответ дается 30 дней, чтобы было время подумать.
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Поскольку пенсионерка распоряжаться недвижимостью уже не могла, предложение о выкупе требовалось перенаправить на имя невестки. Однако, утверждает внук, Ксения этого не сделала и подарила одну восьмую своей доли некоей Ирине Мартышовой, к семье Молодцовых отношения не имеющей. Спустя девять дней внучка продала ей же и остальное.
Лидия Кузьминична ничего об этом не знала и очень удивилась, когда в ее квартиру вломились пять человек. Там была новая обладательница доли Мартышова, риелтор Зинаида Прусакова, двое неизвестных и сожительница сына Гонтарова. Все они, говорит пенсионерка, с порога потребовали от нее отказаться от доли — иначе подселят гастарбайтеров. Пока Молодцова вызывала полицию, из одной комнаты выкинули все ее вещи и закрыли дверь на ключ.
Лидия Кузьминична написала несколько заявлений в полицию, но участковые ничего не могли сделать: формально Мартышова является собственницей половины квартиры и выгнать ее оттуда нельзя. Пенсионерка подала в суд.

Это не преступление

Молодцова стала жертвой недобросовестных риелторов, применивших формально легальную, а по сути, мошенническую схему.
"Они не ждут установленные законом 30 дней, пока второй собственник решится на покупку доли, и просто отдают ее по договору дарения. Об этом никого уведомлять не нужно — человек имеет право подарить свою собственность кому захочет. Риелторы "дарят" не всю долю: малую часть, скажем, одну восьмую. Так в квартире появляется еще один собственник. И уже ему можно продать оставшиеся доли без уведомления", — объясняет РИА Новости адвокат Владимир Старинский.

Такие случаи рассматриваются в судах все чаще, и практика уже отработана, продолжает он. "Судья видит, что были проведены две сделки в течение месяца. Это выглядит подозрительно: по сути, дарение как бы прикрывает изначальный мотив — продажу третьему лицу, но не второму собственнику. И это явно ущемляет его права как совладельца квартиры. Сделки признают притворными и аннулируют", — уточняет юрист.

В итоге суд возвращает все в первоначальное состояние. "Тот, кто подарил и продал, забирает долю обратно. Тот, кто получил презент и купил, возвращает свои деньги и уходит из квартиры. Так как никому не причинен ущерб, состава для возбуждения уголовного дела тоже нет, — заключает Старинский. — Никаких санкций в отношении риелторов не применяется, что полностью развязывает им руки".

Порочный круг

Внук Молодцовой Кирилл провел собственное расследование этого запутанного дела и выяснил, что Елена Гонтарова тайно общалась с Ксенией. Внучка вступила в наследство и оформила доверенность на "вдову" (копия есть в распоряжении редакции). К слову, Елена больше десяти лет работает риелтором, и у нее плохая репутация — клиенты оставляют на тематических форумах гневные отзывы.
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В середине июня на одном сервисе для поиска недвижимости вывесили объявление о продаже квартиры Лидии Кузьминичны. Автор публикации — Зинаида Музыкина, но указанный телефонный номер принадлежит Прусаковой. Как выяснилось, новоявленная соседка пенсионерки — тоже риелтор с подмоченной репутацией. В 2009-м белорусские СМИ наперебой сообщали о мошеннице с тем же именем, осужденной на девять лет за махинации с недвижимостью. Из колонии она освободилась досрочно. Кирилл уточняет, что в разговоре с ним Прусакова этот факт биографии не отрицала.
"Мы поняли, что суд их вовсе не пугает. Если сделку признают недействительной, Ксения снова сделает то же самое — продаст доли Мартышовой или кому-то другому", — возмущается Кирилл. И добавляет: семья предложила совместную продажу всей квартиры либо выкупить долю Мартышовой за адекватную стоимость. Ответа от риелторов не последовало. Связаться с Ксенией РИА Новости не удалось.

Чувствуют себя как хозяева

От этих риелторов пострадали и другие москвичи. Светлана Свитина живет в трехкомнатной квартире на юго-западе столицы с младшей дочерью и пожилой мамой. В беседе с РИА Новости она объяснила, что старшая дочь несколько лет назад переехала и перестала общаться с семьей, но от доли в квартире не отказалась. Распорядиться имуществом она решила 4 мая: прислала письмо с предложением выкупить долю. Светлана согласилась и написала заявление нотариусу, но дочка на связь больше не выходила. Ровно через два месяца в квартиру ворвался незнакомец. Хозяйка вызвала полицию. Оперативники проверили документы незваного гостя: это был Александр Прусаков, в его паспорте значилась свежая регистрация по этому адресу. Супруг той самой Зинаиды Прусаковой из Белоруссии.

"Он ходил вальяжно, будто купил квартиру целиком. На деле речь шла об одной пятой — это всего семь квадратных метров. По закону он не имеет права даже жить на такой площади, это ничтожная доля. Но Прусаков занял комнату в 12 квадратных метров, врезал в дверь замок. Он пользуется моей мебелью, которая там находится, холодильником. По закону, если кто-то из собственников против проживания под одной крышей с другим обладателем доли, разрешение на вселение нужно получить у суда. Разрешения у него нет. Это элементарное самоуправство", — негодует Свитина.

Ежедневно она сталкивается с Прусаковым в коридоре. Он оскорбляет домочадцев. И уговаривает купить у него долю: "Сказал, что якобы отдал за нее 1,7 миллиона рублей, но приобретением недоволен, поэтому может уступить мне за те же деньги. Все это на словах, никаких документов не показывает".

Победителей в этой войне не будет

Впрочем, подобная сделка будет выгодна только риелторам, подчеркивает адвокат Игорь Павлов. "Задача мошенника — создать настолько невыносимые условия, чтобы собственник согласился продать долю за гроши и уехать из квартиры, либо, наоборот, выкупить у риелтора его часть по завышенной цене. Победителей, кроме них, в этой войне не будет", — объяснил адвокат корреспонденту РИА Новости.

По его словам, единственный шанс уберечь себя от навязанного соседства — уговорить второго собственника на продажу квартиры целиком, чтобы потом поделить деньги и разъехаться.
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КвартираРиелторыНедвижимостьЖильеВладимир СтаринскийКирилл МолодцовМоскваБелоруссияРоссияОбщество
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