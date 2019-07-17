В Москве группа риелторов организовала захват жилья — управы нет

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В мае этого года в квартиру 81-летней Лидии Молодцовой вломились незнакомцы и заявили, что теперь там будут жить. Пока они врезали замок в дверь одной из комнат, пенсионерка позвонила в полицию. Но пришедший по вызову участковый лишь развел руками — незваные гости показали документы на долю в квартире. Молодцова осталась с новоиспеченными соседями один на один. Они требуют продать им и ее часть жилья. Эксперты объясняют: сегодня стать жертвой скупщиков квартирных долей может каждый. Защиты от мошеннических схем нет, как и уголовного преследования по таким делам. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Подарки от внучки

Лидия Кузьминична живет в Ясенево уже 40 лет. Однако недвижимость была записана на ее сына Илью, который в августе 2018-го умер. Встал вопрос о наследстве: половина квартиры досталась пенсионерке, половина — дочке Ильи от первого брака Ксении.

Лидия Кузьминична не поддерживала связь с внучкой. Илья жил в гражданском браке с Еленой Гонтаровой (все фамилии в материале изменены). Когда его здоровье резко ухудшилось из-за диабета, они оба перебрались в трехкомнатную квартиру к матери, где сын и провел два последних года жизни.

"После смерти сына бабушку смущало, что Елена чересчур навязчиво уговаривала ее отказаться от наследства, — рассказывает РИА Новости внук Лидии Кузьминичны Кирилл Молодцов. — Якобы боялась, что бабушку обманут черные риелторы".

Пенсионерка сделала по-своему: вступила в наследство, но решила подстраховаться и оформила с женой второго сына договор пожизненной ренты.

Через два дня Лидия Кузьминична получила письмо от внучки Ксении — которой, по словам родных, не было даже на похоронах Ильи, — с предложением выкупить вторую половину квартиры. Эта процедура формальна, но обязательна. Согласно 250-й статье ГК РФ, собираясь продать долю недвижимости, владелец должен предложить ее другому собственнику, поскольку тот имеет "преимущественное право покупки". На ответ дается 30 дней, чтобы было время подумать.

Поскольку пенсионерка распоряжаться недвижимостью уже не могла, предложение о выкупе требовалось перенаправить на имя невестки. Однако, утверждает внук, Ксения этого не сделала и подарила одну восьмую своей доли некоей Ирине Мартышовой, к семье Молодцовых отношения не имеющей. Спустя девять дней внучка продала ей же и остальное.

Лидия Кузьминична ничего об этом не знала и очень удивилась, когда в ее квартиру вломились пять человек. Там была новая обладательница доли Мартышова, риелтор Зинаида Прусакова, двое неизвестных и сожительница сына Гонтарова. Все они, говорит пенсионерка, с порога потребовали от нее отказаться от доли — иначе подселят гастарбайтеров. Пока Молодцова вызывала полицию, из одной комнаты выкинули все ее вещи и закрыли дверь на ключ.

Лидия Кузьминична написала несколько заявлений в полицию, но участковые ничего не могли сделать: формально Мартышова является собственницей половины квартиры и выгнать ее оттуда нельзя. Пенсионерка подала в суд.

Это не преступление

Молодцова стала жертвой недобросовестных риелторов, применивших формально легальную, а по сути, мошенническую схему.

"Они не ждут установленные законом 30 дней, пока второй собственник решится на покупку доли, и просто отдают ее по договору дарения. Об этом никого уведомлять не нужно — человек имеет право подарить свою собственность кому захочет. Риелторы "дарят" не всю долю: малую часть, скажем, одну восьмую. Так в квартире появляется еще один собственник. И уже ему можно продать оставшиеся доли без уведомления", — объясняет РИА Новости адвокат Владимир Старинский.

Такие случаи рассматриваются в судах все чаще, и практика уже отработана, продолжает он. "Судья видит, что были проведены две сделки в течение месяца. Это выглядит подозрительно: по сути, дарение как бы прикрывает изначальный мотив — продажу третьему лицу, но не второму собственнику. И это явно ущемляет его права как совладельца квартиры. Сделки признают притворными и аннулируют", — уточняет юрист.

В итоге суд возвращает все в первоначальное состояние. "Тот, кто подарил и продал, забирает долю обратно. Тот, кто получил презент и купил, возвращает свои деньги и уходит из квартиры. Так как никому не причинен ущерб, состава для возбуждения уголовного дела тоже нет, — заключает Старинский. — Никаких санкций в отношении риелторов не применяется, что полностью развязывает им руки".

Порочный круг

Внук Молодцовой Кирилл провел собственное расследование этого запутанного дела и выяснил, что Елена Гонтарова тайно общалась с Ксенией. Внучка вступила в наследство и оформила доверенность на "вдову" (копия есть в распоряжении редакции). К слову, Елена больше десяти лет работает риелтором, и у нее плохая репутация — клиенты оставляют на тематических форумах гневные отзывы.

В середине июня на одном сервисе для поиска недвижимости вывесили объявление о продаже квартиры Лидии Кузьминичны. Автор публикации — Зинаида Музыкина, но указанный телефонный номер принадлежит Прусаковой. Как выяснилось, новоявленная соседка пенсионерки — тоже риелтор с подмоченной репутацией. В 2009-м белорусские СМИ наперебой сообщали о мошеннице с тем же именем, осужденной на девять лет за махинации с недвижимостью. Из колонии она освободилась досрочно. Кирилл уточняет, что в разговоре с ним Прусакова этот факт биографии не отрицала.

"Мы поняли, что суд их вовсе не пугает. Если сделку признают недействительной, Ксения снова сделает то же самое — продаст доли Мартышовой или кому-то другому", — возмущается Кирилл. И добавляет: семья предложила совместную продажу всей квартиры либо выкупить долю Мартышовой за адекватную стоимость. Ответа от риелторов не последовало. Связаться с Ксенией РИА Новости не удалось.

Чувствуют себя как хозяева

От этих риелторов пострадали и другие москвичи. Светлана Свитина живет в трехкомнатной квартире на юго-западе столицы с младшей дочерью и пожилой мамой. В беседе с РИА Новости она объяснила, что старшая дочь несколько лет назад переехала и перестала общаться с семьей, но от доли в квартире не отказалась. Распорядиться имуществом она решила 4 мая: прислала письмо с предложением выкупить долю. Светлана согласилась и написала заявление нотариусу, но дочка на связь больше не выходила. Ровно через два месяца в квартиру ворвался незнакомец. Хозяйка вызвала полицию. Оперативники проверили документы незваного гостя: это был Александр Прусаков, в его паспорте значилась свежая регистрация по этому адресу. Супруг той самой Зинаиды Прусаковой из Белоруссии.

"Он ходил вальяжно, будто купил квартиру целиком. На деле речь шла об одной пятой — это всего семь квадратных метров. По закону он не имеет права даже жить на такой площади, это ничтожная доля. Но Прусаков занял комнату в 12 квадратных метров, врезал в дверь замок. Он пользуется моей мебелью, которая там находится, холодильником. По закону, если кто-то из собственников против проживания под одной крышей с другим обладателем доли, разрешение на вселение нужно получить у суда. Разрешения у него нет. Это элементарное самоуправство", — негодует Свитина.

Ежедневно она сталкивается с Прусаковым в коридоре. Он оскорбляет домочадцев. И уговаривает купить у него долю: "Сказал, что якобы отдал за нее 1,7 миллиона рублей, но приобретением недоволен, поэтому может уступить мне за те же деньги. Все это на словах, никаких документов не показывает".

Победителей в этой войне не будет