"Вокруг пропадали люди": почему 80-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники СК России в Хабаровском крае почти завершили расследование уголовного дела 80-летней Софьи Жуковой. По версии следствия, зимой этого года она убила и расчленила квартиранта, а части тела разбросала по поселку. Оказалось, что обвиняемая уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов — ранее ее дважды проверяли на причастность к исчезновению людей, в том числе ребенка. Правда, собрать доказательства тогда не удалось. О том, как пожилая женщина наводила ужас на односельчан и почему они считают ее серийной убийцей, — в материале РИА Новости.

Первые подозрения

В середине декабря 2005-го в пригороде Хабаровска — поселке Березовка по дороге из школы пропала восьмилетняя Оля Алексеева (имя и фамилия несовершеннолетней изменены). По словам немногочисленных очевидцев, девочка зашла в подъезд своего дома, после чего ее больше никто не видел.

Как рассказывают местные жители, в Березовке второклассница вместе с бабушкой и дедушкой занимала съемную квартиру, а ее родители проживали в соседнем селе Виноградовка.

"В пропаже Ольги милиция заподозрила ее деда Сергея. Возможно, потому, что он довольно импульсивный человек и часто разговаривал с родными на повышенных тонах, — рассказывает РИА Новости соседка семьи Елена. — Сережа работал вахтовым методом на золотых приисках и накануне случившегося как раз вернулся из очередной командировки".

Сам подозреваемый сразу заявил, что к исчезновению внучки причастна их соседка Софья Жукова. Она, кстати, была в числе тех, кто видел девочку незадолго до того, как она пропала.

"Дедушка чуть ли не с кулаками кидался на Софью и говорил: это ты ее убила, признавайся, куда спрятала тело, — рассказывают РИА Новости в школе, где училась девочка. — Жукову оперативники тоже допрашивали и, насколько мы знаем, даже осматривали ее квартиру, но никаких зацепок не нашли".

Пока милиция отрабатывала версии, сотни местных жителей, волонтеров, спасателей и военных прочесывали поселок и прилегающие к нему территории в надежде отыскать хоть какие-то следы. Спустя пару месяцев неподалеку от школы, куда ходила Оля, обнаружили фрагмент ее головы. Вскоре нашли и остальные части тела, разбросанные по Березовке. После этого родственники погибшей навсегда уехали из поселка.

© Фото : с официального сайта школы Школа, где училась погибшая девочка © Фото : с официального сайта школы Школа, где училась погибшая девочка

Как рассказали РИА Новости местные жители, тогда по подозрению в убийстве задержали двух молодых людей. Несколько месяцев их продержали в СИЗО, но доказать причастность парней к преступлению не удалось, поэтому расследование приостановили. Тем временем у многих березовцев уверенность в том, что гибель второклассницы — дело рук Жуковой, сомнений не вызывала.

Скотобойня и охрана

Софья прожила в Березовке почти всю жизнь. В молодости, по словам знакомых, она около десяти лет проработала на скотобойне, а затем устроилась в охрану местного комплекса "Тепличник".

"Они переехали в наш дом 32 года назад. Жукова регулярно травила дворовых кошек, хотя они никому не мешали, — рассказывает РИА Новости соседка Елена. — Муж Сони Иван занимал должность начальника по теплоснабжению на одном из хабаровских предприятий. Он умер летом 2005-го, за полгода до пропажи девочки. Пара воспитала трех сыновей. Один погиб, двое живут в Хабаровске, но к матери практически не приезжают. И, что удивительно, не привозят к ней своих детей".

За хриплый голос в поселке прозвали пенсионерку Сонька Сипатая. Ее характеризуют как малообщительную, с угрюмым характером, предпочитающую держаться особняком. По улицам женщина обычно ходила в камуфляже, несколько раз ее видели на прогулке с топором в руке. Многие жители Березовки признаются, что не просто избегали общения с Жуковой, но и откровенно ее боялись.

"Пару лет назад у нас вручали медали детям войны (к их числу относится и Софья), но на церемонию она не пришла, — рассказывает РИА Новости одна из сотрудниц местной школы. — Чтобы передать пенсионерке награду, мы решили отправить к ней домой нашу учительницу. Но девушка наотрез отказалась идти туда без сопровождения коллег".

Череда пропаж

Под пристальное внимание полиции Жукова попала в январе 2019-го, после того, как в Березовке пропал 52-летний дворник "Жилкомсервиса" Василий Шляхтич, снимавший у нее комнату. Вскоре его останки обнаружили в мусорных контейнерах. Пенсионерку задержали, а в ее квартире провели обыск.

"Криминалисты обнаружили кровь потерпевшего, — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю. — Обвинение в убийстве предъявили 80-летней женщине, на время следствия ее отправили в СИЗО".

На видео, предположительно, Софья Жукова во время следственного эксперимента.

По словам соседей Софьи, во время обыска полицейские также нашли паспорт пожилой женщины, пропавшей еще шесть лет назад. Это была давняя знакомая Жуковой, в 2013-м приехавшая навестить подругу. С тех пор ее никто не видел.

"Когда я в тот день вернулась с работы, Соня стояла возле подъезда. Она первая со мной заговорила и сообщила, что к ней приезжала подруга и забыла паспорт, — вспоминает соседка. — После ареста Жуковой я спросила следователя о судьбе той пропавшей пенсионерки. Он ответил, что Софью уже тогда подозревали в убийстве и даже обнаружили следы крови на обоях в одной из комнат. Но та пояснила, что стены испачкала случайно: якобы во сне из носа пошла кровь. Идентифицировать, чья это была кровь, не получилось, Сипатую отпустили".

В региональном управлении СК причастность Жуковой к убийствам подруги и восьмилетней девочки официально пока не подтверждают, а об окончании расследования обещают сообщить в самое ближайшее время. Между тем жители Березовки уверены, что оба преступления — на совести Софьи. Более того, по их словам, в поселке в последние годы исчезло еще несколько человек.

© ПСО Амур-Поиск Ориентировка на розыск Нины Бабенковой © ПСО Амур-Поиск Ориентировка на розыск Нины Бабенковой