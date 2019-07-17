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РИА Новости

На "смерть" Бонда от рук #MeToo

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Invision/Joel C RyanАктриса Лашана Линч
Актриса Лашана Линч
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Пару дней назад мир накрыла сенсация: Джеймс Бонд станет негритянкой.
Ажиотаж, правда, оказался недолгим, поскольку под громкими заголовками СМИ скрывалась более прозаическая реальность. Темнокожая британка ямайского происхождения Лашана Линч сыграет не самого Бонда, а агента 007, и не на постоянной основе, а как часть сюжетной линии снимающегося фильма, когда ее персонаж заменит временно отсутствующего на службе героя Дэниэла Крэйга.
Но это не остановило, а скорее даже подстегнуло новый — далеко не первый — виток общественной дискуссии на Западе по поводу культурного феномена, уже которое десятилетие являющего собой образец "токсичной маскулинности".
Вот только малая часть публикаций на тему в самых респектабельных западных изданиях за последний год: "Время Бонда вышло" в The Guardian, "Время убить Бонда" в GQ, "Неудивительно, что Дэнни Бойл отказался от режиссуры Бонда — даже "переосмысленный" фильм о 007 не имеет смысла в современном обществе" в Independent.
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Все они так или иначе поднимают тему неприемлемости в современной культуре образа, который воплощает в себе худший — в прогрессивном понимании — мужской стереотип: "он физически силен без следа эмоциональной слабости, он храбр без малейшего указания на страх и он обращается с женщинами как с объектами, которых он спасает и с которыми он спит". Да и сам нынешний исполнитель культовой роли однажды заявил, что его персонаж всегда был "очень одиноким сексистом-женоненавистником".
Именно отношения суперагента с женщинами и к женщинам — основная претензия политкорректных критиков. Все остальное, включая обвинения в расизме, выглядит куда менее острым и убедительным, а вот "сексистское", "оскорбительное" и "потребительское" отношение к слабому — извините, сторонники феминизма — полу, выраженное в знаменитом на весь мир образе "девушки Бонда", стало ныне главным объектом атаки на киноэпопею и ее героя.
Хотя бондиана уже довольно давно превратилась в мишень критики за недостаточную прогрессивность, есть новый фактор — политическая кампания #MeToo. Причем фактор настолько значимый, что на него ссылаются не только обвиняющие франшизу в поддержке и распространении "культуры изнасилования", но и съемочная группа. Инсайдер, комментируя новость о роли Лашаны Линч, назвал картину "Бондом для современной эпохи", в котором агент "должен научиться иметь дело с миром #MeToo".
Кстати, согласно тому же источнику, "девушек" заменили "женщины Бонда", а раскрытые детали сюжета включают также такие элементы, как "сбитый с толку" супершпион, обнаруживающий, что его "соблазняющие трюки" не работают.
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Толерантность превыше истории. В Британии раскритиковали сериал "Чернобыль"Создателей "Чернобыля" корят за нетолерантность. Это, наверное, самая диковинная претензия к фильму. Но учитывая общие тенденции в западной культуре, совсем не удивительная.
Было бы большим заблуждением считать, что авторы допустили ошибку, пойдя на уступки доминирующему идейно-политическому мейнстриму, каким бы бредовым он нам из России ни казался. Дело обстоит прямо противоположным образом. Бондиана всегда была наполнена шаблонами и стереотипами, соответствующими эпохе. Ее создатели неизменно шли в ногу со временем.
Именно поэтому выбор Лашаны Линч в качестве агента 007 максимально точно попадает в тренд: не просто женщина, но еще и темнокожая. Для полного комплекта ее персонаж и впрямь может оказаться лесбиянкой и инвалидом, воплотив тем самым анекдот в жизнь.
Проблема скорее в ином. Культурные, идейные и политические штампы традиционно имели в киносериале подчеркнуто гипертрофированный характер и подавались авторами, которые как бы подмигивали зрителям с нескрываемой насмешкой в первую очередь над самим Бондом. Собственно, одна из самых распространенных претензий поклонников классических фильмов к последним картинам — их избыточная серьезность, заменившая фирменную английскую самоиронию.
Однако как раз тут таится ловушка для адептов идеологического прогресса. Отсутствие чувства юмора может сыграть с ними самими злую шутку. Если ты не способен посмеяться над собственными недостатками и перегибами, это сделают окружающие. А рассыпающиеся на глазах дела в отношении многих "сексуальных хищников" уже превращают бескомпромиссных и зверино серьезных поборников #MeToo в объект насмешки. Пока очень негромкой и не публичной, но это дело времени.
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Впрочем, точно не стоит надеяться в этой связи и на скорую кончину Джеймса Бонда. Проект, бывший плотью от плоти холодной войны, благополучно пережил за десятилетия своего существования не одну трансформацию. А все потому, что обеспечивает своим создателям нечто куда более надежное, нежели популярный хештег.
Деньги. Большие деньги.
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Популярные комментарии
следующий фильм бондиады, как Джеймс Бонд стал трансгендером, что бы уважить толерантность запада
17 июля, 08:19
Спиральтист ...
11430200
Откуда они раскопали это страшилище? Не важно какого она цвета. Она стремная просто жуть!
17 июля, 10:44
ASAlex Snow
811000
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