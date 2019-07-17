На "смерть" Бонда от рук #MeToo

Пару дней назад мир накрыла сенсация: Джеймс Бонд станет негритянкой.

Ажиотаж, правда, оказался недолгим, поскольку под громкими заголовками СМИ скрывалась более прозаическая реальность. Темнокожая британка ямайского происхождения Лашана Линч сыграет не самого Бонда, а агента 007, и не на постоянной основе, а как часть сюжетной линии снимающегося фильма, когда ее персонаж заменит временно отсутствующего на службе героя Дэниэла Крэйга.

Но это не остановило, а скорее даже подстегнуло новый — далеко не первый — виток общественной дискуссии на Западе по поводу культурного феномена, уже которое десятилетие являющего собой образец "токсичной маскулинности".

Все они так или иначе поднимают тему неприемлемости в современной культуре образа, который воплощает в себе худший — в прогрессивном понимании — мужской стереотип: "он физически силен без следа эмоциональной слабости, он храбр без малейшего указания на страх и он обращается с женщинами как с объектами, которых он спасает и с которыми он спит". Да и сам нынешний исполнитель культовой роли однажды заявил , что его персонаж всегда был "очень одиноким сексистом-женоненавистником".

Именно отношения суперагента с женщинами и к женщинам — основная претензия политкорректных критиков. Все остальное, включая обвинения в расизме, выглядит куда менее острым и убедительным, а вот "сексистское", "оскорбительное" и "потребительское" отношение к слабому — извините, сторонники феминизма — полу, выраженное в знаменитом на весь мир образе "девушки Бонда", стало ныне главным объектом атаки на киноэпопею и ее героя.

Хотя бондиана уже довольно давно превратилась в мишень критики за недостаточную прогрессивность, есть новый фактор — политическая кампания #MeToo. Причем фактор настолько значимый, что на него ссылаются не только обвиняющие франшизу в поддержке и распространении "культуры изнасилования", но и съемочная группа. Инсайдер, комментируя новость о роли Лашаны Линч, назвал картину "Бондом для современной эпохи", в котором агент "должен научиться иметь дело с миром #MeToo".

Кстати, согласно тому же источнику, "девушек" заменили "женщины Бонда", а раскрытые детали сюжета включают также такие элементы, как "сбитый с толку" супершпион, обнаруживающий, что его "соблазняющие трюки" не работают.

Было бы большим заблуждением считать, что авторы допустили ошибку, пойдя на уступки доминирующему идейно-политическому мейнстриму, каким бы бредовым он нам из России ни казался. Дело обстоит прямо противоположным образом. Бондиана всегда была наполнена шаблонами и стереотипами, соответствующими эпохе. Ее создатели неизменно шли в ногу со временем.

Именно поэтому выбор Лашаны Линч в качестве агента 007 максимально точно попадает в тренд: не просто женщина, но еще и темнокожая. Для полного комплекта ее персонаж и впрямь может оказаться лесбиянкой и инвалидом, воплотив тем самым анекдот в жизнь.

Проблема скорее в ином. Культурные, идейные и политические штампы традиционно имели в киносериале подчеркнуто гипертрофированный характер и подавались авторами, которые как бы подмигивали зрителям с нескрываемой насмешкой в первую очередь над самим Бондом. Собственно, одна из самых распространенных претензий поклонников классических фильмов к последним картинам — их избыточная серьезность, заменившая фирменную английскую самоиронию.

Однако как раз тут таится ловушка для адептов идеологического прогресса. Отсутствие чувства юмора может сыграть с ними самими злую шутку. Если ты не способен посмеяться над собственными недостатками и перегибами, это сделают окружающие. А рассыпающиеся на глазах дела в отношении многих "сексуальных хищников" уже превращают бескомпромиссных и зверино серьезных поборников #MeToo в объект насмешки. Пока очень негромкой и не публичной, но это дело времени.

Впрочем, точно не стоит надеяться в этой связи и на скорую кончину Джеймса Бонда. Проект, бывший плотью от плоти холодной войны, благополучно пережил за десятилетия своего существования не одну трансформацию. А все потому, что обеспечивает своим создателям нечто куда более надежное, нежели популярный хештег.