"Умный город" получит "умные" датчики

МОСКВА, 17 июл ‒ РИА Новости. Российские и китайские ученые приступили к созданию прототипов датчиков для электроники последнего поколения. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) совместно с Физико-техническим отделением Китайской Академии наук открывают научно-технологическую лабораторию, в которой будут разработаны наноструктурированные сверхтонкие сенсоры для повышения уровня автоматизации различных процессов в жизни человека.

Исследования международной научной группы лягут в основу создания устройств в рамках проектов программам "Умный город" и "Умный дом". Как пояснили РИА Новости в медиа-центре СПбПУ, датчики будут работать без участия человека и автоматически собирать целый спектр данных – о безопасности газовых систем в жилых домах, работе систем тепло и водоснабжения, пробках на дорогах и пр.

© Фото : Медиа-центр СПбПУ Лаборатория "Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры" СПбПУ © Фото : Медиа-центр СПбПУ Лаборатория "Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры" СПбПУ

"Сейчас мы планируем заниматься разработкой самих чувствительных элементов сенсорных систем", ‒ отметила руководитель лаборатории "Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры" СПбПУ Ольга Квашенкина. При этом она выразила надежду, что впоследствии совместная лаборатория будет вовлечена в кооперацию с представителями индустрии как России, так и Китая.

Напомним, что ранее сотрудники этой лаборатории разработали новую технологию создания чувствительных элементов датчиков, в основе которой лежит принцип вакуумного напыления, что позволяет существенно снизить стоимость изделия.