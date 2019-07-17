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РИА Новости

На лбу написано. О каких болезнях сигнализируют морщины

Вчера, 08:00
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© Иллюстрация РИА Новости . iconogenicМужчина с морщинами на лбу
Мужчина с морщинами на лбу
© Иллюстрация РИА Новости . iconogenic
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. После тридцати лет организм все меньше вырабатывает коллагена и эластина, обеспечивающих гладкость кожи. Образуются первые морщины. О том, какие из них свидетельствуют о проблемах со здоровьем, — в материале РИА Новости.

Дела сердечные

В 1998 году французские кардиологи набрали группу из 3200 добровольцев в возрасте от 32 до 62 лет. Ученые тщательно проверили здоровье всех участников исследования и зафиксировали количество и выраженность морщин у них на лбу. Состояние кожи оценивали по трехбалльной шкале: если лоб гладкий — ноль баллов, много глубоких морщин — два-три балла. Специалистов интересовали только горизонтальные заломы кожи — они хотели проверить гипотезу, связывающую такие морщины с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
За жизнью и здоровьем волонтеров наблюдали 20 лет. За эти годы 233 из них умерли — по разным причинам. Среди тех, чья смерть наступила от инфаркта или инсульта, подавляющее большинство обладали ярко выраженными морщинами — на два-три балла. По подсчетам, они в десять раз чаще умирали от неполадок с сердцем и сосудами, чем остальные.
Авторы работы предполагают, что горизонтальные заломы кожи на лбу — маркер атеросклероза, заболевания, когда на внутренних стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Кровеносные сосуды приобретают сходство с ржавыми трубами, а человек страдает от частых сердечных приступов и в конечном счете получает инфаркт или инсульт.
Как отмечают ученые, атеросклероз сопровождается снижением выработки коллагена в организме — отсюда и морщины. Кровеносные сосуды лба из-за малого размера более чувствительны к образованию бляшек. Именно поэтому заломы кожи на лбу — признак того, что с артериями и сосудами не все в порядке.
Девушка демонстрирует морщины на лбу
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Удар по печени

По мнению ученых Университета Вирджинии (США), морщины на лице указывают на возможное неалкогольное ожирение печени (жировой гепатоз).
В США до сорока процентов взрослого населения страдает этим заболеванием. По информации исследователей Санкт-Петербургского государственного университета, жировой гепатоз выявляют примерно у 37 процентов пациентов, обратившихся по любому поводу в поликлинику.
Дело в том, что накопление жира в печени связано с недостаточной выработкой белка ламина, имеющего отношение к процессу старения. Если найти способ восполнить недостаток этого вещества, можно затормозить развитие жирового гепатоза и, соответственно, образование ранних морщин на лице.
Исследователи предлагают использовать вирусы, чтобы заставить гены вырабатывать больше ламина. Пока этот способ с переменным успехом тестируется на мышах, а специалисты советуют защищать печень с помощью здоровой диеты, включающей яблоки, авокадо и грейпфруты.
Таблетки
23 сентября 2011, 11:20
Британские ученые разработали таблетки, разглаживающие морщиныВ состав таблетки красоты входит смесь пищевых экстрактов, витаминов С и Е, изофлавонов, ликопинов, омега-3. По мнению ученых, данные компоненты борются со старением на генетическом уровне. В клинических испытаниях нового препарата приняли участие около 500 женщин. В течение 14 недель глубокие морщины вокруг глаз у дам сократились более чем на 30 процентов.

Починить и омолодить

Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме (США) в опытах на мышах выяснили, что морщины и выпадение волос связаны с активностью генов в ДНК митохондрий. Без этих миниатюрных энергостанций клетки не могут жить и функционировать. Малейшее нарушение в их работе вызывает проблемы с выработкой клеточного топлива и, как следствие, запускает процессы старения раньше времени. А это не только морщины и облысение, но и сердечно-сосудистые заболевания, диабет, неврологические расстройства и даже рак.
Американские биологи вывели мышей с мутантным геном в митохондриальной ДНК, который в присутствии антибиотика доксициклина начинал работать с перебоями. Из-за этого клетки не могли эффективно запасать энергию. За четыре недели кормления этим препаратом животные седели, у них выпадала шерсть, кожа сморщивалась. После отмены антибиотика процесс старения обращался вспять и грызуны возвращались в возрастную норму. По словам авторов исследования, этот эксперимент показывает, в каком направлении надо двигаться для разработки новых лекарств от старения, выпадения волос и морщин.
Глубокие морщины на лбу не следует путать с мимическими морщинками, не связанными с заболеваниями. По данным канадских исследователей, людей с морщинками вокруг глаз окружающие считают более искренними.
Пожилой мужчина
31 октября 2017, 11:25
Старение невозможно победить в принципе, заявляют математики
5715107812
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Открытия - РИА НаукаСанкт-Петербургский государственный университетМоскваСШАРИА Наука
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