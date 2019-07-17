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РИА Новости
Туризм

На Сицилии хотят возродить город-призрак

00:06
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CC0 / Ulf-Angela / Кальтабелотта, Сицилия
Кальтабелотта, Сицилия
CC0 / Ulf-Angela /
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сицилийский город Поджореале, который был разрушен землетрясением полвека назад и оставался все эти годы безжизненным, может быть восстановлен, сообщает Lonely Planet.
В настоящее время в итальянской Сицилии существует два города Поджореале. Первый является действующей коммуной, а другой - город-призрак, оставшийся в руинах после землетрясения 1968 года, которое вынудило всех жителей покинуть свои дома.
Однако он не исчез, полуразрушенные постройки старого города до сих пор стоят на месте.
Сейчас власти Нового Поджореале разработали план восстановления первоначальной коммуны. Они рассчитывают, что жители, которые разъехались по стране, помнят свои корни и захотят вернуться, если инфраструктура будет восстановлена.
Кроме того, власти собираются превратить восстановленный город-призрак в туристический центр с отелями, ресторанами и сувенирными магазинами.
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