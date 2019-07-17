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РИА Новости
Культура

Выставку Мунка в Москве посетили более 200 тысяч человек

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Эдвард Мунк" в Третьяковской галерее
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Выставка норвежского экспрессиониста Эварда Мунка в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, закрывшаяся 14 июля, пользовалось огромной популярностью среди москвичей.
За три месяца выставку посетили 214 284 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея.
Последние четыре дня работы экспозиции Инженерный корпус был открыт до 23 часов. Онлайн билеты закончились за неделю до закрытия выставки, а среднее время ожидания в очереди в кассу в выходные 13 и 14 июля выросло до шести часов.
На втором и третьем этажах Инженерного корпуса можно было увидеть более 60 живописных и около 40 графических работ, авторские фотографии и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло и из ГМИИ им.Пушкина.
Выставка проходила с 17 апреля по 14 июля.
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
4 июля, 11:30
Третьяковка продлит часы работы выставки Мунка перед закрытием экспозиции
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиЭдвард МункОсло
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