Выставку Мунка в Москве посетили более 200 тысяч человек

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Выставка норвежского экспрессиониста Эварда Мунка в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, закрывшаяся 14 июля, пользовалось огромной популярностью среди москвичей.

За три месяца выставку посетили 214 284 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея.

Последние четыре дня работы экспозиции Инженерный корпус был открыт до 23 часов. Онлайн билеты закончились за неделю до закрытия выставки, а среднее время ожидания в очереди в кассу в выходные 13 и 14 июля выросло до шести часов.

На втором и третьем этажах Инженерного корпуса можно было увидеть более 60 живописных и около 40 графических работ, авторские фотографии и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло и из ГМИИ им.Пушкина.